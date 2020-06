Villaroel: “El sentido que más uso para escribir es la observación”

En entrevista con “Trio de noche”, por Ahora FM 107.3, el docente y escritor que integra antologías de distintas partes del país habló sobre sus inicios como escritor, sus obras, inspiraciones y proyectos.

El escritor, nacido en San Salvador de Jujuy en 1983, es un joven poeta que trabaja por las letras y la cultura y, actualmente, es miembro fundador de Banzai (Encuentro de escritores). También, dictó talleres literarios. Entre sus publicaciones también se encuentran “Analogía”, “La hora de la siesta”, “NAND (no alcanzó el nivel deseado)”, “Al menos no está lloviendo”, “Mi perro y yo estamos renegando” y “¡Aguantá!”. Entrevistado en el segmento literario del programa “Trío de noche”, comentó que desde la escuela primaria ya se vislumbraba en él esta orientación hacia las letras.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo fueron tus primeras publicaciones?

-Comencé a escribir desde niño, en quinto grado me acuerdo que ya hacia cuentos. De hecho, mi sueño desde la infancia era ser cuentista y a medida que fui creciendo, ya en la secundaria, como a los catorces me volqué más a la poesía. Después, en el año 2004 ingrese en un taller literario y eso hizo que luego, con un grupo de amigos, amigas saquemos un libro cada uno, autogestionado y eso fue en el año 2005.

En el año 2005 hiciste tu primera publicación, un libro de poesía que se llama…

– “Analogía”, porque es la comparación de una cosa con la otra. Me sirvió el libro para darme cuenta de que no era lo que yo quería hacer, o sea no fue lo que yo esperaba, pero si me sirvió para sacar un segundo libro completamente diferente. Yo creo que a todo artista le debe pasar exactamente lo mismo, al cineasta le debe pasar, sacar una primera película, una vez que va al cine a ver su propia película y se da cuenta que hay cosas que no le gustan y… eso está bueno porque puede producir una segunda película, mucho mejor. Con los libros debe ser igual. A mí al menos, a mí me pasa eso.

¿Tenés algún referente en el que te inspiras, algún autor o algún libro que influyó en tu trabajo como autor?

-Sí, mis referentes, en un inicio, fueron Alberto Pesoa, un poeta portugués. Lo que es cuento, Edgard Alan Poe o Guy De Maupassant, un escritor francés; Juan Gelman un argentino y después ya con el correr del tiempo fui perdiendo a esos referentes. Los sigo como idolatrando porque me siguen gustando, pero lo que descubrí es que en contemporáneos míos también hay cosas buenas como que están en la onda. Si yo leo a alguien de hace dos siglos atrás es como que te contagia esa forma antigua de escritura y por ahí leer a tus contemporáneos, a gente que tiene tu misma edad hace que le des otra vuelta a tu escritura.

¿Con que se encontrarán los lectores en las páginas de tus libros? Por ejemplo, en ¡Aguantá!

-¡Aguantá! son poemas cotidianos que están muy encaminados hacia la década de los noventa, son una mezcla de una generación “X” y una generación millenial, porque yo nací en medio de eso. Soy millenial pero al vivir en San Salvador hay muchas cosas de la generación “x” porque llegue a conocer el casette, el walkman, y eso aparece allí. De hecho, la frase del libro, el título es una referencia de Jeson Botticelli que es un skater que te grita ¡Aguanta! Y esto, en el mundo del skate, significa saber caer de pie. Cuando vos te estas por caer tus compañeros te gritan ¡aguantà! para que caigas bien. Entonces, eso significa ¡Aguantà!, por más golpe que recibas, saber caer de pie.

En los libros que trajiste, hay varios estilos, varios géneros, por ejemplo “Libros de lluvia”, otro ejemplar “Al menos no está lloviendo”, estos tienen relación…

-Son dos libros de poesía, sí tienen relación. “Al menos no está lloviendo es la primera parte y “Libro de lluvia” la segunda… como que especulé con ese libro. Me habían ofrecido sacarlo completo y decidí dividirlo en dos porque dije la otra parte la presento en un concurso, en una de esa me va bien y bueno me fue bien, así que creo que especule bien.

Muchos escritores tienden a tener un sitio en particular para escribir sus obras. ¿Cuál es tu sitio especial para escribir?

– En realidad, cuando camino se me ocurren muchas cosas. Lo que hacía antes de esta cuarentena, era ir a caminar todas las noches por las escaleras que suben por la San Martin, van a Ciudad de Nieva y bajar por la Belgrano, ese era mi recorrido, después de cenar, como para mantenerme en forma. Y en esa hora no sé… una hora duraba ese trayecto. En esos momentos se me ocurrían las mayorías de las ideas y… por una cuestión de estar despejado. Después otro sitio es el colectivo, cuando voy en colectivo se me ocurren y los voy anotando.

Pasando ya a una obra terminada. ¿Te pasó que, al releerla, pensaste que podría tener otro final y lo cambiaste después de haberlo escrito?

-¡Si! Me pasó sobre todo con los nuevos cambios de visiones. En los primeros libros, por ahí me di cuenta de que, en esta actualidad, había ciertas frases que suenan… hasta machistas. No me parecía bueno que esa frase siguiera en el presente, y la cambie porque me parece que también uno da cierto mensaje en su escritura. Entonces decir algunas frases como por ejemplo “sos una histérica”, las fui cambiando.

¿Alguna vez te enamoraste de un personaje, o lo quisiste ser o conocer?

-A ver, la verdad que es la primera vez que me hacen una pregunta así. Creo que, no sé si enamorarme, pero si me pasó de crear un personaje, la forma de hacerlo es como ponerme de ejemplo a mí porque no tenía otro ejemplo. Entonces suponè que hay un personaje malvado, o hay un personaje hasta femenino te podría decir, lo único que tengo yo como referencia de esos personajes es lo que siento cuando me enamoro o cuando me enojo, y bueno no sé si será así pero es lo que puedo hacer.

Comentaste que escribías y se te ocurrían cosas mientras hacía tu recorrido nocturno. ¿De dónde sacas esa inspiración para escribir? ¿Cuál sería tú fuente, tu musa inspiradora?

-Yo creo que es la observación, no lo llamaría musa. Creo que el sentido que más uso es la observación, no sé si tiene que ver con algo específico, pero bueno la verdad que varios sentidos. Imagínate que estoy en la calle y hay gente que dice frases que parecen poéticas o literarias, esas personas no se dan cuentan, pero yo las utilizo. Este ejemplo ya lo utilicé como cinco veces. Hace muchísimos años subí a un colectivo, vieron que están los choferes esperando a su turno, como para arrancar, salen y este chofer por lo visto se olvidó el reloj y no sabía cuando partir. Un compañero se dio cuenta, bajó del otro colectivo y le dijo: “son las cinco menos cuarto para el hombre que se olvidó”. Esa frase, me parece sumamente poética, entonces la agarre, la robé yo y dije: en algún lado la pongo, y ese colectivero nunca supo que dijo algo poético.

Dijiste que tomàs de lo que habla la gente. ¿Eso lo registrás en un papel y decís “esto lo voy a escribir” o directamente lo pones en el bloc de un celular y lo llevas a tu casa? ¿Cuál es la manera?

-Ahora, en el bloc de notas del celu voy anotando, porque a veces hasta a uno se le salen las palabras. Yo tenía una pareja, ella me dijo algo que también lo robé, de onda. Yo, ya estaba escribiendo, soy de escribir mucho y me pierdo me cuelgo cuando escribo. Ella me dice: “sos insoportable cuando escribís” y yo le respondo: “soy mucho más insoportable cuando no escribo”. Entonces veo eso como un buen dialogo de inicio de algún cuento o de algo, los diálogos también te ayudan y lo anoto en el celu.

¿Qué pensás de esta conocida frase: “no juzgues al libro por su portada”?

-Está difícil, yo soy muy prejuicioso. Yo tengo el don de la primera impresión, con las personas al menos. Viste esto de “la primera impresión es la que cuenta”. No sé si por la portada, pero sí diría por las primeras páginas. Y.… vos agarraste un libro y si en las primeras páginas no te atrajo, es difícil que te atraiga después no? Lo pongamos como una película, vos ves una película y si a los quince minutos no pasa nada interesante ya no la ves. Por eso no se si la tapa, pero las primeras páginas son imprescindibles.

Respondiendo a la consigna de este primer segmento literario. ¿Cuál es tu libro favorito, el que digas voy a leerlo una y mil veces y no me voy a cansar?

-Es una pregunta sumamente difícil, pero te podría decir que “El Túnel” de Ernesto Sábato, es una buena historia.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

-Estoy con ganas de sacar un libro de cuentos, el libro ya está terminado pero lo que no se todavía si presentarlo en algún concurso o mandarlo directamente a una editorial. Mandarlo a una editorial implica que si hay un concurso ya no lo puedo presentar. Y lo bueno de los concursos es que hay dinero de por medio y para mí es muy importante el dinero, más para la literatura independiente.

Por último, hay personas que desean escribir y no se animan. ¿Qué mensaje les dejarías?

-Yo creo que todo el mundo puede escribir, desde el primer grado que nos enseñan las consonantes, las vocales. No es algo exclusivo como para gente sabia. Creo que todo el mundo puede escribir, pero de ahí va dependiendo del esfuerzo. Yo no creo que sea una cuestión de intelecto, es una cuestión de mucho esfuerzo. Yo le pongo muchas ganas a mi escritura, no hay mucha inspiración en la vida de una persona. Uno se puede inspirar quizás cinco veces en la vida, es una forma de decir y después, la mayor parte es un trabajo constante.

Hay un escritor que se suicidó hace muchísimo, se llama Cesare Pavese , que decía: “si me llega la inspiración que me encuentre trabajando”. Es decir que, si vos estas escribiendo constantemente y un día te llega la inspiración, probablemente salga algo bueno; pero si vos te quedas a inspirarte, capaz que solamente escribas cinco textos en tu vida.