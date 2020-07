Victor Paz: “Presentamos una demanda de acción de amparo pidiendo la suspensión de las obras que se están realizando en el cementerio”

El abogado Víctor Manuel Paz, en diálogo con “Los Impuntuales” por Ahora FM 107.3, confirmó que se presentó un amparo para que las obras en el cementerio “El Salvador”.

La construcción del crematorio en el cementerio “El Salvador”, ubicado en la capital jujeña, ha generado mucho malestar en la población, principalmente en las personas que viven en los barrios aledaños al mismo. Los vecinos no quieren que se construya dicha obra por la contaminación que esta pudiera producir y sus probables consecuencias en su salud.

El abogado Víctor Paz que acompaña estos reclamos presentó una demanda que

“refleja las falencias en lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, y también refleja los errores y torpeza en cuanto a darle la factibilidad a la empresa ‘Futuro’ para la construcción”. Además, agregó que “ en la demanda se hizo mención, de acuerdo a los técnicos, que nos asesoran, analizaron el estudio de impacto ambiental que había presentado la empresa y encontraron varias ausencias, falencias y poca información de las que debería haber dado la empresa al momento de proponer este tipo de crematorio y más por la cercanía de la ciudad”.

Asimismo, Paz señaló que “en la demanda nos centramos en las acciones correspondientes para evitar que se siga construyendo y concretamente en el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa en donde no se mencionan las mediada y las especificaciones técnicas a tomar en el caso de haber contaminación. Es por eso que entendemos que hay errores garrafales de los cuales no podemos pasarlo por alto”.

El abogado también nos comentó acerca del horno crematorio que se quiere construir y afirmó que “es un horno del 2014 ya hoy estamos en 2020 han pasado 6 años, en las especificaciones técnicas que deberían de haber incorporado y que no se hizo en los anexos de esta propuesta de estudio de impacto ambiental no especifican nada con respecto a los filtros que debe tener el horno, una boca de mercurio que pueda ir a parar al río contaminándolo, y además este río desemboca en el río grande, y esto puede generar un impacto ambiental regional, entonces hay errores graves”.

Siguiendo con esta línea, Víctor Paz manifestó que “en la propuesta de chimenea, la misma debe tener una altura considerable, y en donde se quiere construir hay movimientos de ráfagas de viento todo el tiempo, entonces no tan solo la contaminación va a llegar a los barrios aledaños, sino que puede llegar mucho más lejos como a los barrios de La Viña, Los Perales; entonces no solo va a contaminar a los barrios de cercanía sino a muchos más”.

Para finalizar, nos comentó que “están haciendo un proyecto donde hay un montón de errores. No decimos que no haya un crematorio, decimos que si es que hay, que el mismo esté ubicado en un lugar que pueda ser lo menos contaminante, o que no contamine, que no haya un perjuicio ambiental”.