Torres: “Hay un cambio generacional que se viene instalando de a poco, una esperanza para el peronismo”

El legislador provincial “Lito” Torres manifestó durante la envesta con nuestro multimedio manifestó la aceptación sobre el juicio político iniciado al gobernador Gerardo Morales por las reiteradas atribuciones hacia su persona y su gobierno y de la actualidad del Partido Justicialista.

El legislador, en diálogo con “La Verdad de la Milanesa”, por Ahora FM 107.3 sostuvo que el juicio político planteado por los doctores Nallar y Quintar contra el gobernador Gerardo Morales es acertado ya que la “situación de la provincia es cada vez más complicada”. “Las decisiones del gobernador precisamente sobre ir por algunos derechos constitucionales de los municipios, con la idea de congelar todos los juicios contra el estado provincial, abre un marco para el pedido que hicieron los compañeros”, expresó Torres.

En ese sentido, el diputado señaló que el mandatario provincial sumó poderes, los concentró y así maneja la provincia desde hace un tiempo. “Recientemente, hemos tenido una justicia intervenida y cuando se interviene la justicia no es por algo casual sino porque hay hechos graves que se vienen sucediendo. El gobernador quiso tomar decisiones, en algún momento sobre el Tribunal de Cuenta, cuando quería cambiar de repente y no lo pudo hacer, porque anteriormente hubo una buena oposición. También quiso cambiar el, fiscal general de la justicia”, advirtió.

Al ser consultado por la situación del Partido Justicialista, Torres planteó que en las elecciones pasadas quedaron en evidencia dos sectores en el peronismo, “un sector del peronismo que fue a jugar en serio y a ganar, y otro sector que salió a dividir y a jugar en contra del peronismo”.

El dirigente político también hizo notar su trabajo junto, al titular de ANSES Adrián Mendieta. ” Es un joven dirigente, con vasta experiencia de gestión y con él hemos construido un espacio de política donde queremos que la gente también mire”, expresó. Asimismo, consideró necesario que “las miradas de los dirigentes mismos vayan hacia nuevas jóvenes figuras del peronismo”.

“Hay un cambio generacional que se viene instalando de a poco. Son también figuras políticas nuevas las que están tomando participación a nivel nacional y creo que eso es una esperanza para el peronismo, pero la verdad es que todos los compañeros son muy importantes para recuperar el gobierno de la provincia”, señaló Torres .

Situación en el bloque del PJ

Por otra parte, el diputado provincial se refirió a las disputas ocurridas en el bloque del PJ manifestando sus aspiraciones para estar al frente del bloque y su acuerdo con las medidas tomadas. “Le dije a Pedro Belizán que pelearía la presidencia hasta el último minuto. Me consideraba con muchas capacidades para conducir el bloque. Con una experiencia en los municipios, como diputado provincial, militancia, creo que tenía suficiente experiencia, pero los compañeros no entendieron. La diputada Cejas, se presentó en las últimas elecciones por fuera, y la reglamentación, la carta orgánica del partido dice claramente, automáticamente se suspende las afiliaciones y también no pueden cumplir cargo dentro del bloque, yo siempre fui muy orgánico en esto”, fundamentó.

“Las discusiones se dan, se acuerdan dentro de un bloque, hasta el mismo gobernador se da el lujo de insultarnos por los medios, porque ve a la oposición así, enfrentada, o peleándonos. Nuestra energía tiene que estar puesta hacia el gobierno oficialista que está cometiendo muchos errores”, remarcó el ex intendente de Caimancito.

En relación a un supuesto pacto entre el presidente del PJ, Ruben Rivarola y Gerardo Morales, consideró que todos tiene cosas que decir. “Hay compañeros, algunos sectores, donde podes opinar de una forma, podrías decir que Rubén Rivarola y otros compañeros levantaron la mano para el endeudamiento. Yo podría decir que otros compañeros favorecieron para que Gerardo Morales siga gobernando, el año pasado dividieron al PJ. Entonces creo que errores cometemos todos”, argumentó. “Pero cuando se le da la posibilidad a Morales de seguir 4 años más, entonces hicimos todas las cosas mal, podemos cometer errores en el camino, pero no este”, sentenció.

Acerca, del apoyo que dieron algunos diputados al gobierno de Morales, para un nuevo endeudamiento de la provincia, expresó que su postura fue no acompañar. “No puede ser que realmente no tenga un sustento. Que tenga las rendiciones de cuenta es lo que pedimos siempre ,un endeudamiento es decir el 10 o el 20% va destinado para la actividad productiva o para generar trabajo y no para ponerlo en gasto generales que es en esto donde no estamos de acuerdo nosotros”, afirmó.

Refiriéndose al tema dengue sostuvo que “mientras el gobernador se sienta al frente de los medios y da cátedra de coronavirus, el dengue hace estragos en las yungas, ya hay más de 5000 infectados en la provincia. San Pedro es incontrolable y en la zona de Yuto, es más tenemos dengue en la capital”, advirtió Torres.

Por último, y a manera reflexiva, el diputado provincial dejó un mensaje para los jujeños en el que destacó al responsable de ANSES Jujuy. “La única forma de salir delante, en este momento, es que tengamos una oposición más responsable. Vamos a trabajar junto a un gran compañero como lo es Adrián Mendieta. Este es un gran equipo de trabajo de profesionales, de dirigentes, trabajaremos desde la oposición constructiva, diciendo las cosas que está haciendo el gobierno de la provincia. Creo que esa es la forma de trabajar seremos fuertes en decir las cosas”, concluyó.