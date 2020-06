Tarifa: “La violencia a través de redes sociales creció en este último tiempo”

Romina Tarifa, Licenciada en psicopedagogía advirtió sobre el aumento de las prácticas de hostigamiento cibernético, cuyos efectos son mucho más trascendentes producto de la instantaneidad y réplica exponencial de los entornos virtuales.

La psicóloga afirmó, en diálogo con “Los Impuntuales de Siempre” por Ahora FM 107.3, que hay mucha posibilidad de que niños y adolescentes sufran Grooming ya que, al relacionarse por las redes sociales, están expuestos a diferentes situaciones de peligro. En este sentido, explicó que no solo se trata de una situación de violencia, donde un adulto contacta y acosa sexualmente a los chicos a través de internet “afectando claramente su integridad sexual, su crecimiento, manipulándolos; atropellando sus emociones, sino que además es caracterizada y sancionada en Argentina como un delito”.

La profesional también se refirió a niños y adolescentes en tiempo de pandemia “chicos hiperconectados, hablamos particularmente en este contexto que estamos viviendo ahora, donde este aislamiento social físico, pero no virtual, nos lleva de alguna manera a estar más conectados que antes. Nuestra vida, nuestras actividades educativas, laborales, recreativas, culturales la hemos llevado a la vida digital”, explicó.

La licenciada consideró necesario no solo tener en cuenta el tiempo en cantidad, sino también ver qué tipo de actividades están haciendo por redes. “Son varias las actividades que hoy los chicos pueden hacer, por eso se piensa en la calidad de uso que pueden dar a internet, a las redes sociales. Porque quizás el chico puede estar mucho tiempo viendo grupos musicales que le interesa únicamente, y por otro lado podemos estar viendo que pueden hacer un uso más productivo, más diverso de todo lo que ofrece hoy el entorno virtual”, agregó.

Enseñar a usar las redes

Por otra parte, Romina Tarifa planteó la necesidad de entender que aprender a usar las redes sociales, las tecnologías de la información y de la comunicación forma parte de la crianza y que hay que educar en un uso responsable de las nuevas tecnologías. “Las madres o padres o adultos responsables con chicos a cargo, dentro de todo ese proceso de educar a los hijos para que sean personas que aprendan a hablar, a caminar, a vivir en sociedad, a estudiar, a independizarse; también debemos educar en el uso de las redes, lo que les permitirá convivir en esta cultura digital que nos atraviesa a todos”, expresó. “Vamos a lograr ciudadanos digitales responsables en la medida que lo vayamos trabajando todos los días, esto no se da en una actividad o en un día. Es parte de un proceso”, manifestó de manera reflexiva.

Ciberbullyng y clima familiar

La psicóloga también se refirió a la exposición que realizan los menores en los medios virtuales y cómo afecta el ciberbullyng en ellos. “Es uno de los peligros, no delito, en el cual, los niños, niñas y adolescente, están muy expuestos. Ellos se van a hostigar, a discriminar a violentar a través de las redes sociales. Muchas veces parece no estar, y en realidad está presente; y les afecta muchísimo. Por ejemplo, yo tengo trece años, publico una selfie y mis propios compañeros, conocidos o personas desconocidas me empiezan a agredir en forma permanente y sé que son mis pares; seguramente me afectará mucho, porque estoy en crecimiento, construyendo quien soy, quien quiero ser.

“Lamentablemente, esta violencia través de las redes sociales ha crecido en este último tiempo”, puntualizó Tarifa. Asimismo, sostuvo que eso se relaciona, sobre todo en el nivel primario, con el incremento de la violencia hacia adentro de la familia. “Entonces, esa situación que se da entre los propios padres influye, y sobre todo del varón hacia la mujer, o entre ambos hacia los chicos. Los chicos acosan a sus compañeros, salen a expresar esa violencia, porque están viviendo esa realidad”, concluyó la psicopedagoga.