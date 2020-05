Situación de alumnos de la Facultad de Ingeniería y las clases virtuales obligatorias

El presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería dijo “Hay alumnos que se quedan afuera de las clases que se dictan vía internet por no tener esa posibilidad”, en referencia a la modalidad empleada por los docentes de la institución para el dictado de las cátedras.

El Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Matías López, en diálogo telefónico con Ahora FM, se refirió a la problemática de los estudiantes sin acceso a las clases virtuales y planteó que “se nos presentó una situación particular ya que en ingeniería comenzaron las clases de manera obligatoria a diferencia de otras facultades como Humanidades, Agronómicas y Económicas donde las clases tienen el carácter de acompañamiento virtual”.

Respecto a la situación particular de alumnos que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad, expresó que “hay compañeros que, con toda esta pandemia, no llegan a fin de mes porque el trabajo se vio interrumpido en todo el país, son diferentes las situaciones que nos presentan diariamente. Hay chicos que, especialmente del interior que viven y están estudiando en capital, nos solicitan ayuda… que los escuchemos porque no la están pasando nada bien”.

Sobre las acciones del Centro de Estudiantes para intervenir y ayudar a sus compañeros manifestó que “presentamos una nota al rector el 25 de abril solicitando que se elabore un plan en conjunto con todos los centros de estudiantes, la secretaria de bienestar universitario, y el rectorado para ayudar a esos alumnos en situación crítica asistiéndolos alimentaria o económicamente”.

Asimismo, López agregó que “el viernes pasado tuvimos la primera reunión virtual de la Comisión Directiva. Como Centro de Estudiantes tratamos de hacer esto más seguido para escuchar lo que cada compañero tiene para decir”.

Finalmente, López concluyó que “con la cursada virtual te da esa sensación de no saber qué es lo que va a pasar de acá a dos semanas, si vas a quedar libre o no. Hay materias que ya están evaluando y dan veinte minutos de parciales virtuales con opciones de múltiple choice, todo muy bonito, pero en eso se nos va el tiempo, y se nos está haciendo difícil cada vez. Nosotros ahora estamos solicitando tratar de ver la forma de que ningún chico quede en esa condición académica”.