Se llevara a cabo una Manka Fiesta donde se priorizara el trueque

Este 2020, como cada octubre, los productores y artesanos se preparan para la Manka Fiesta. Este encuentro, de gran importancia social, económica y cultural, será diferente este año. Se realizará los días 17, 18, 19 y 20 de octubre, con una previa cultural radial en Radio Nacional La Quiaca (viernes 16); donde se les brindará un espacio cuidado y respetando los protocolos vigentes a artistas copleros, músicos y productores regionales para mantener vivo y visibilizar el sentido cultural de la Manka Fiesta.

No se realizará la tradicional “octava”; es decir que el día martes 20/10 finalizará el encuentro. Las jornadas serán de 08.00 a 18.00 horas; y no podrán realizarse tampoco las carpas bailables, ya que se debe evitar el contacto de personas, la aglomeración; y se debe promover el respeto por los protocolos sanitarios que serán comunicados permanentemente. La Manka 2020 será para productores locales, artesanos locales, de Casira y de Yavi. Con una convocatoria cerrada, puestos preasignados, en un predio delimitado, y con un protocolo estricto.

Aquellos visitantes que, aprovechando la apertura del turismo interno quisieran venir, podrán hacerlo. Pero no podremos otorgarles un espacio de venta a jujeños y jujeñas de otras localidades, ya que no podemos promover un desborde ni aglomeraciones, ni tampoco grandes movimientos de personas. Se realizarán operativos y aquellos y aquellas que traigan mercadería para la venta no podrán ingresarla a la ciudad ni al predio. Podrán ingresar, por supuesto, en calidad de visitantes.

“Esta Manka será una prueba, una prueba a nuestras voluntades de cuidar al otro, a la otra; y reactivar la economía y mantener vivo el intercambio de productos, este año, sólo de la región. Una prueba a nuestra voluntad de mantener viva nuestra cultura. Pero cuidándonos, entre nosotros y nosotras. Y cuidando a quienes quedan en casa”, expresaron las autoridades del municipio quiaqueño.

“Es muy importante que en el marco de las aperturas que se vienen dando a nivel provincial y nacional, podamos darle un espacio a este encuentro tan significativo para nuestra cultura. Sabemos que será para rescatar, este año, su valor simbólico y su sentido profundo, el valor de la alfarería y las mesas de trueque, las coplas, en sus distintas tonadas.

Tenemos que cuidar mucho este evento, porque será la primera prueba de que podemos, de a poco, con una gran responsabilidad ciudadana; reactivar la economía basada en el intercambio de estos productos, ancestrales, regionales y únicos”, expresó el Blas Gallardo, mandatario de la comuna.