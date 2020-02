Schwarztman no tuvo resto y perdió ante el chileno Garín en la final del Córdoba Open de tenis

El porteño Diego Schwarztman no pudo mantener el nivel mostrado en la semana y cayó 2-6, 6-4 y 6-0 ante el chileno Cristian Garín, quien se quedó de esta manera con el Córdoba Open ATP 250 que finalizó en el predio del estadio Mario Alberto Kempes.

Garín, de 23 años, ocupa el 31 lugar en el ranking mundial y era el tercer preclasificado de este certamen, que se adjudicó al vencer con autoridad por su juego en los últimos dos set al argentino (14), que era el máximo favorito a quedarse con el título en Córdoba, que en 2019 había quedado en manos del local Juan Ignacio Londero, que cayó en cuartos de final este año.

Un primer set que tuvo un comienzo irregular, en el que ambos quebraron el saque de su rival, se encaminó luego para el argentino, que ie ajustó sus tiros al máximo, buscando siempre el fondo de la cancha de un combativo chileno, que cedió tres veces su saque pero que luchaba con sus armas ante un implacable Schwartzman.

La velocidad de desplazamiento del ‘Peque’ le permitía estar presente en cada ocasión que Garín quería cambiar los ángulos y variar el juego. Por eso con el correr de los puntos iba creciendo la figura del porteño, que con mucha solidez se quedó con ese primer set 6-2, apostando a consolidar el dominio en lo que venía. Pero ya en el segundo set apareció la mejor versión del tenista de Chile, que bajó la cantidad de errores no forzados y con un juego más conservador aceptó la propuesta de Schwarztman para jugar puntos largos y encontró la paciencia que le sirvió para sacar provecho de situaciones comprometidas.

Un quiebre a favor de Garín obligaba al argentino a arriesgar un poco más para no dejar escapar ese segundo segmento, y si bien no pudo aprovechar el punto para quiebre que dispuso en el séptimo juego, siguió incisivo y le quitó el servicio al chileno cuando estaba 5-3 y sacando para el set. El ‘Peque’ no pudo conservar su saque y así Garín emparejó el resultado con un 6-4 parcial.

El chileno se mostró más consistente en el set definitorio, con un juego sólido desde la base de la cancha, ante un Schwartzman que se enredó con sus propios errores, sin encontrar los caminos para vulnerar la potencia del jugador de Chile. Para alcanzar el encuentro definitorio, Schwartzman había dejado en el camino a los españoles Jaume Munar y Albert Ramos Viñolas, y en semifinales superó al serbio Laslo Djere. Garín, en tanto, había arribado a la final tras dejar en el camino al rosarino Federico Coria, al español Carlos Taberner, al francés Corentin Moutet y al eslovaco Andrej Martin.

El certamen cordobés, que en 2019 tuvo como ganador al oriundo de Jesús María, Londero, repartió 527.880 dólares en premios y otorgó al ganador 250 puntos y 150 al segundo para el ranking internacional. Por lo tanto el ‘Peque’, que el año pasado perdió en cuartos de final, sumó importantes unidades. A primera hora de este domingo se definió el torneo de dobles, que tuvo como vencedores a la dupla compuesta por el brasileño Marcelo Demoliner y el holandés Matwe Middelkoop, por 6-3 y 7-6.