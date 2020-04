Roa: “Se podría llegar a un acuerdo para rebajar los sueldos”, estimó el volante

El volante ofensivo colombiano de Independiente Andrés Roa estimó que "se podría llegar a un acuerdo para rebajar los sueldos" del plantel profesional en caso de que se hable del tema en la institución.

“Creo que se podría hablar de una rebaja de sueldo. La situación que vivimos es para reflexionar y si se puede hablar, llegar a un acuerdo y eso ayuda a todos, me parece muy bien”, consideró Roa en declaraciones para Jogo Bonito -FM radio Late. Los dichos del jugador relacionados con el parate del fútbol por el aislamiento obligatorio preventivo dispuesto por las autoridades nacionales son más valorables, a la vez, si se tiene en cuenta que los profesionales aún no cobraron los haberes de los últimos dos meses.

Precisamente, en las últimas horas, se supo que Inter, de Porto Alegro, le abonó a Independiente el adelanto de 310 mil dólares y la primera cuota de las 10 de 40 mil cada una correspondientes al pase del zaguero Víctor Cuesta, aunque del total de las tres primeras -120 mil- le corresponde pagar a Arsenal, de Sarandí, 51 mil por el mecanismo de solidaridad.

Además, Arsenal de Inglaterra giró el pago del último bonus de 500 mil euros que Independiente percibió por el pase del arquero Damián Emiliano Martínez. Con estos ingresos el ‘Diablo’ pudo cancelar los 150 mil dólares que le debía a Pumas, de México, por el defensor uruguayo Gaston Silva y pudo abonar sueldos de los empleados, parte del salario de enero del plantel y el de febrero a los juveniles.

Al margen, Roa explicó porque rindió a buen nivel en los últimos partidos que fue titular antes que se suspendiera la competencia por la pandemia de coronavirus: “Lucas Pusineri me colocó en una posición que me gusta mucho, que es por detrás del 9. Estoy teniendo más minutos y me siento muy cómodo con él como entrenador, porque estoy con más confianza y voy recuperando mi nivel”, concluyó el volante colombiano.

Por último, Jorge Franceschi, presidente de Belgrano, de Córdoba, denunció a través del programa Closs Continental que Independiente les debe “250 mil euros del pase de Emiliano Rigoni. Vamos a recurrir a FIFA, ya que fuimos a una audiencia de conciliación y no presentaron nada”, dijo el titular del club de la Primera Nacional.