Respaldan a empresarios para que logren superar la crisis económica a raíz del coronavirus

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich, se reunió con representantes de las cámaras que nuclean a empresarios locales, con el fin de analizar y definir alternativas que permitan mitigar los efectos de la crisis económica asociada al Aislamiento Social, Obligatorio y Preventivo para frenar el avance del coronavirus en Argentina.

“Sabemos que estamos atravesando un recesión y paralización casi total de la economía argentina, y Jujuy no escapa a esto. La pandemia está teniendo efectos negativos en todo el mundo y nuestras pymes, comercios e industrias, están realmente angustiadas porque no saben cómo afrontar ni siquiera el pago de sueldos”, sostuvo el ministro tras el encuentro del que también participaron el ministro de Trabajo y Empleo, Normando Álvarez García; el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, José Rossetto; y la directora de Agencia de Comercialización, Mónica Salas.

En el encuentro con miembros de la Cámara Pyme, la Cámara de Comercio, la Unión de Empresarios de Jujuy y la Unión Industrial, se analizaron las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, haciendo hincapié en las problemáticas de los distintos sectores. “Hicimos un repaso sobre la situación económica por la que atraviesa el país y que acciones podemos tomar para palear juntos esta crisis y hacer que el impacto sea el menor posible para la economía jujeña”, sostuvo Lello Ivacevich quien señaló que uno de los temas planteados fue el de suspenderlas cuotas del Consejo de la Microempresa durante 60 días, para poder aliviar un poco a los empresarios.

Señaló que entre los principales problemas que agobian al sector se encuentran: el tema salarios, ya que al no tener actividad se les complica mucho afrontar el pago de sueldos; y el tema fiscal y bancario “donde hicieron mucho hincapié en la necesidad de suspender los vencimientos fiscales y bancarios, los anticipos de ganancias y cuotas de moratorias para poder soportar los sueldos del mes en curso”.

Además, plantean la situación de los servicios, donde si bien el Gobierno de Jujuy ha dictado un decreto para suspender los cortes, “también queremos trabajar con las distribuidoras, tanto de luz como de gas, la posibilidad que no se cobren intereses punitorios sino solo resarcitorios dado que no hay una intención de los empresarios de no pagar, sino una realidad que no tienen fondos suficientes para hacerlo”.

“Ya se han tomado medidas pero entendemos que el Gobierno Nacional va a tener que profundizarlas para acompañar a los empresarios, principalmente en la búsqueda de cuidar el empleo que en esta situación de pandemia es lo más importante”, enfatizó.

En ese sentido remarcó que la idea es seguir trabajando en conjunto para analizar y definir medidas paliativas que alivien un poco la situación del sector. Para ello se resolvió mantener un canal abierto de dialogo, “donde no sólo analicemos las medias del Gobierno Nacional sino que también el Gobierno Provincial pueda plantear a nivel nacional, cual es la situación del comercio, la industria y las pymes en Jujuy, para que las medidas nacionales también las contemplen”.

“Les hemos propuesto trabajar en conjunto, viendo esto también como una oportunidad de poder reconfigurar la economía de Jujuy y poder asistir a los sectores que emplean gente”, ponderó Lello Ivacevich, asegurando que trabajarán en la elaboración de medidas de largo y corto plazo, pensando también en el día siguiente al levantamiento de la cuarentena, de manera que “tengamos un camino a seguir para sortear los efectos de la pandemia”.