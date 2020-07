Reabren las actividades de tipo II en la ciudad

En la mañana de ayer en el CIC 2 el intendente de la ciudad de Perico Lic. Luciano Demarco brindó una conferencia de prensa vía streaming para dar a conocer algunas medidas que se están llevado adelante desde el municipio con respecto a la pandemia del Coronavirus.

El mandatario local estuvo acompañado por el Jefe de Recursos Humanos del municipio Oscar Ganam, Marta Martínez, coordinadora del centro operativo del COE municipal en el CIC 2 y Claudio Cáceres director de Comercio. Para empezar, se recalcó que el trabajo que se realiza desde el COE municipal es muy complejo, armando árboles de contactos y brindando contención a las personas que están aisladas. De la misma manera, el intendente comentó que se está trabajando con un COE ampliado del que participan vecinos de la ciudad y referentes de instituciones, los curas párrocos de la ciudad y los concejales, todos buscando el bien común.

El intendente Demarco resaltó que “estamos viendo del lado de quienes peor la están pasando mal; de aquellos que no tienen posibilidad de llevar dinero a sus casas por que hace más de 120 días sus comercios se encuentran cerrados”, haciendo alusión a muchos comerciantes que están atravesando un momento económico muy complicado.

“Ayer nos reunimos con el COE ampliado y el tema principal de charla fue la compleja situación por la que están atravesando los comerciantes de la ciudad. Aceptamos las decisiones del Gobierno provincial, y le transmitimos nuestras preocupaciones buscando el consenso aunque no entendemos la valoración de porque Perico es zona roja cuando hay ciudades que tienen más casos que nosotros”, dijo el intendente.

Ante esta situación, el intendente expresó: “Por más que estemos en zona roja, el periqueño, el comerciante nos pide volver a trabajar y le vamos a dar esa oportunidad. Todos tienen derecho a trabajar, por eso vamos a autorizar las actividades de tipo II”, dijo el mandatario comunal. Dentro de las actividades de tipo II están: gastronómicos con atención al público. Oficios con contacto personal, por ejemplo, peluquerías, centros de bellezas y estéticas. Comercios que se encuentran dentro de paseo comerciales como es el caso de feria minorista y la apertura de gimnasios solo con actividades aeróbicas, no están permitidas las salas de musculación.

Al respecto, el director de comercio Claudio Cáceres expresó “a partir de hoy de 8 a 18 los comerciantes deberán pasar por Mesa de Entrada del municipio a dejar la documentación correspondiente para la apertura de estos comercios. Es decir, declaración jurada, acta de compromiso y completar el formulario de registro del comercio”. Esta documentación podrá descargar del sitio web del municipio ingresando a www.perico.gob.ar/comerciantes. En caso que existan comercios que no tengan la habilitación municipal correspondiente, podrán abrir sus locales de igual manera, pero con el compromiso de cumplimentar con el trámite de habilitación.

“El protocolo se deberá cumplir a rajatabla y los comercios deberán trabajar por turnos. Se labrarán las multas correspondientes a quienes no cumplan con los protocolos y aquí no hay intención de perjudicar al comerciante, es por eso que apelamos a responsabilidad social individual”, dijo Cáceres.

Por su parte, el director de Desarrollo Deportivo Jorge Tejerina en cuanto a la habilitación de gimnasios aclaró que “nos vamos a reunir con los propietarios de los gimnasios para dejar en claro de qué manera nos vamos a manejar ante esta nueva situación”. Además expresó que las actividades al aire libre como caminatas, salir a trotar o andar en bicicleta si están permitidas sólo dentro del ejido municipal en el horario de 8 a 19 horas y según terminación de DNI.

El Lic. Luciano Demarco hizo un llamado a todos los periqueños y apeló lo conciencia social “Todos tenemos responsabilidades. Nosotros nos encargamos de garantizar el bienestar de los vecinos, pero tampoco podemos hacernos cargo de las responsabilidades de cada uno. Si no cumplimos con las normas, seguramente en Perico tendremos más casos de coronavirus. No podemos controlar que cada periqueño cumpla con el uso de barbijo y el distanciamiento social”. Finalmente, el intendente les pidió a los concejales que comiencen a sesionar ya que no lo hacen desde hace 4 meses y el municipio necesita de la ayuda del Legislativo de la ciudad.