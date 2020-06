Piniella: “La pandemia visualizó la grave falta de recursos humanos, de insumos y bajos salarios”

Lo expresó Zulma Piniella, Secretaria de Interior de U.P.C.N. Jujuy, en relación a la situación de los trabajadores en el interior de la provincia.

Piniella manifestó, en comunicación con “Tres de Tarde” pro Ahora FM 107.3, que los trabajadores del interior enfrentan esta pandemia con la falta de mínimas condiciones de seguridad y sobrecargados en sus funciones. También, expresó que ante la falta de respuesta del Gobierno provincial, UPCN elevó una nota al Ministerio de Trabajo para que se llame a negociación por paritarias y resaltó que el gobierno no hizo mejoras en las escuelas, ni les proveyó de los insumos necesarios para un inicio de clases, lo cual provoca temor en los trabajadores para retomar las actividades.

“La realidad de nuestros afiliados no escapa a la que vive la provincia y el país, en general. Quien está enfrentando esta pandemia es un personal que esta sobrecargado ya que no hay recursos humanos necesarios para afrontar esta situación que ya venía en desmedro desde hace muchos años”, expresó la dirigente gremial.

Acerca de las reiteradas peticiones realizadas al gobierno provincial para sentarse a conversar, Piniella recordó que “ya hubo dos ruidazos en la puerta de los hospitales reclamando” y también manifestó que “hace más de diez días el gobierno provincial no convoca a los gremios para dialogar sobre mejoras salariales”.

“UPCN junto con el Frente Amplio Gremial realizó presentaciones administrativas y recurrentes para que nos reunamos y tratemos la realidad económica por la que pasamos. Hoy, el ingreso de los trabajadores no lo podemos discutir y esto se agrava más cuando el gobernador dice que no tiene los medios económicos suficientes para abonar el aguinaldo”, enfatizó Piniella. “Nosotros entendemos perfectamente que estamos en una pandemia, que la realidad y el mundo cambió, pero existe la necesidad del hoy y del día a día de nuestros trabajadores, remarcó.

Sobre el posible inicio de clases, en este contexto de pandemia, la secretaria de interior de UPCN, advirtió que no están dadas las condiciones para que eso ocurra. “En los compañeros del interior hay una fuerte preocupación por que no se cumplen los protocolos, no se mejoraron las escuelas, no las equiparon de alcohol en gel, guantes ,barbijos. Por esto, el miedo de los compañeros para retomar las actividades, en el caso de los escolares, porque el gobierno no brinda las mínimas condiciones de seguridad para volver a las clases”, detalló. En este sentido, agregó que desde UPCN entregan barbijos no solo a los afiliados sino a todo el personal que está trabajando.

“La situación que se vive acá en capital se acentúa más en el interior por falta de comunicación. Entonces, hay un aprovechamiento de la patronal para hacer trabajar todos los días, en recargo y en condiciones muy desfavorable para los compañeros. Por eso constantemente estamos recibiendo quejas”, sostuvo.

Ante esa situación expresó: “constantemente estamos elevando al COE las situaciones que atraviesan los trabajadores y pedimos que se reabastezcan las escuelas. Todos los días tenemos alguna situación nueva, donde tenemos que intervenir para llevar tranquilidad a nuestros compañeros. Los reclamos son permanentes pero ellos se escudan en que el mundo no tiene los recursos”.

“El gobierno pone un muro de contención para los constantes reclamos, pero bueno, no entienden lo importante del protagonismo, de la participación y de las decisiones en conjunto con los gremio, en este caso UPCN”, concluyó.