Piden la renuncia de autoridades jujeñas por el “accionar” en la muerte de una pareja

Diversos colectivos de mujeres de la provincia de Jujuy pidieron hoy la renuncia de autoridades judiciales y policiales, al considerar que actuaron con "negligencia" en el caso de artesana y militante feminista hallada muerta en la habitación de un inquilinato de la ciudad de Humahuaca, junto a un hombre que estaba descompensado y falleció un día más tarde.

Desde Humahuaca Mujeres Autoconvocadas y la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy coincidieron en denunciar las “irregularidades” de la policía, la fiscalía y el hospital de la localidad quebradeña por su proceder en el hecho. La mujer fallecida el pasado martes fue identificada como Rocío Fernández, mientras que el hombre era Sergio Berinstain, de unos 35 años, quien murió ayer a la tarde en el hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

Las denunciantes hicieron una cronología de los hechos, desde que una amiga de Rocío, alarmada por su ausencia, llegó su vivienda a las 16.30 y, al abrir la puerta, “se dio con la mascota sin vida en el piso desordenado de la habitación” por lo que “inmediatamente cierra la puerta y le pide ayuda a un policía que estaba en la esquina y este le indica que llame al 911 y se dirija a la comisaría”.

El relato indica que volvieron a la casa con la oficial “Gloria Mamani”. “Ella abre la puerta, entra un poco más y al ver la escena, sale y llama a criminalística y al ayudante de fiscal Fernando Alancay. Pide refuerzos y personal femenino”, añade. “De ahí en más, nadie más entra, nos niegan el acceso a la información y cercan el perímetro”, señalaron, y agregaron que “nadie entra a ver si las personas que estaban en la vivienda estuvieran en buen estado de salud o no”.

Los efectivos aguardaron la llegada de “la policía científica y la fiscalía de Jujuy”, situación que “se dilató hasta 21.30 que llegaron” e ingresaron a las 22. Minutos después “sacan a una persona y la tienen afuera del domicilio en la ambulancia sin trasladarlo al hospital”, expresaron. “Denunciamos enérgicamente la inoperancia y el mal procedimiento de la policía, el poder judicial y el personal de salud del Hospital Manuel Belgrano”, manifestaron, y exigieron “la renuncia y el enjuiciamiento del ayudante de fiscal Alancay haciéndolo responsable de la muerte de Sergio Berinstain a causa de su inoperancia”.

Asimismo, solicitaron “una investigación a nivel nacional del proceder de la justicia y las fuerzas policiales en la ciudad de Humahuaca y en la provincia de Jujuy” y abogaron por la “claridad en la investigación y el esclarecimiento de los hechos que se llevaron la vida de Rocío y Sergio”. Desde la Multisectorial de Mujeres y Disidencias revelaron que “nadie constató que Rocío estuviera muerta, no acudió el SAME, no se hizo ninguna tarea de investigación dentro del domicilio”.

“A Sergio lo mató la negligencia estatal y a Rocío sospechamos que también. La negligencia estatal es un crimen”, tomaron posición las activistas y se preguntaron: “¿Cómo no se llamó al SAME?; ¿Cómo no se constató la muerte?; ¿Cómo partiendo de una posible muerte no se realizó un inmediato relevamiento de toda la escena?; ¿Por qué si el ayudante de Fiscal de Humahuaca puede y debe tomar todas las medidas primarias ante un posible crimen, no lo hizo?”.

Finalmente, reiteraron el pedido de apartamiento “inmediato”, “la renuncia de todos los funcionarios públicos que intervinieron negligentemente” y “la investigación de estos crímenes”, concluyeron.