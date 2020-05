“Nunca imaginé estar jugando a los 40 años”, reconoció volante de Newell’s “Maxi” Rodríguez

El volante y capitán de Newell's Old Boys, Maximiliano Rodríguez reconoció hoy que "nunca" imaginó que a "los 40 años iba a estar jugando", luego de acordar la semana pasada la renovación de su contrato con la entidad del Parque de la Independencia hasta junio de 2021.

“La verdad que nunca imaginé estar a los 40 años jugando profesionalmente, por todo lo que eso implica, empezando por la presión que hay en el fútbol. Y si bien sería impensado hoy para mi cerrar la carrera con un título, el sueño siempre está, aunque no me quiero hacer la cabeza con eso”, afirmó. “Por empezar lo que quería era dejar el equipo en primera división y después no sabía si iba a continuar. Pero entre lo de la pandemia de coronavirus y la Copa Sudamericana, me motivé para afrontar esta nueva experiencia con la camiseta de Newell’s”, aseguró durante una conferencia de prensa virtual.

“Maxi”, que cumplirá justamente 40 años el segundo día del año próximo, admitió que fue “fácil decidir seguir, porque el equipo está en condiciones de jugar una Copa. Y yo quería disfrutar de otra etapa internacional”. “Y en cuanto a las elecciones que habrá en el club (antes de fin de año), estoy tranquilo porque las elecciones no me modifican nada. Estaré con la comisión que llegue y, si así lo desean, yo soy de Newell’s y voy a estar siempre a disposición”, advirtió.

“Lo que no me gusta de lo que vendrá, en lo que a la competencia local se refiere, es que si le sacas los descensos no hay dudas que emparejás para abajo. Con eso estaremos retrocediendo, porque debemos seguir siendo competitivos y por eso todos debemos jugar por algo”, apuntó.

Luego la “Fiera” volvió sobre sus pasos y sostuvo que el “objetivo para esta temporada era dejar a Newell’s en primera. Pero nosotros internamente teníamos otra visión, más ambiciosa, y a medida que nos fuimos conociendo y con un técnico (Frank Kudelka) muy exigente, ya queríamos entrar en la Sudamericana. Y una vez logrado eso, cuando comenzó la Copa Superliga pensábamos en la Libertadores, pero llegó la pandemia y terminó todo. Pero igual estamos conformes”, subrayó.

“Claro que en el futuro también hay mucha incertidumbre, especialmente por los contratos, porque es muy difícil para un jugador no saber si puede seguir trabajando, como cualquier persona. Se vienen momentos muy complicados, tanto para los clubes como para otros sectores. Hablamos mucho con el entrenador y sabemos que vendrán tiempos difíciles, y nuestra prioridad, la del plantel, es que los empleados cobren y estén al día. Lo iremos viendo, pero queremos que ellos sean prioridad”, aclaró.

“Y en cuando a lo estrictamente futbolístico, no es fácil llevar un equipo adelante. Por eso necesitamos de los grandes y de los jóvenes, siempre con líderes positivos, porque cuando eso está encaminado todo es más fácil. En ese aspecto hoy estamos muy bien”, remarcó finalmente el ex Liverpool y Atlético de Madrid.