Moroni destacó el consenso para “una regulación necesaria” del teletrabajo

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró hoy que "existe un consenso muy cercano para obtener lo más rápido posible una regulación necesaria" para el teletrabajo, al que calificó como "un fenómeno que pensábamos como lejano, y que ya está entre nosotros” como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener los contagios en el marco de la pandemia de coronavirus.

Al exponer esta tarde ante la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados -que conduce la oficialista Vanesa Siley-, Moroni dijo que “el teletrabajo es importante, es un fenómeno irreversible; y vemos un altísimo nivel de coincidencia en los puntos que hay que regular, y muy pocas diferencias entre los 15 o 16 proyectos presentados”.

En ese sentido, el funcionario celebró que “se haya tomado con tanta celeridad y con tanto consensos” la discusión sobre la modalidad del teletrabajo y recordó que “hace tiempo que venimos charlando sobre esta regulación, pero el virus nos chocó de frente” con lo cual se estableció “una solución por la urgencia”.

De esta manera, el funcionario se refirió a la decena de proyectos presentados por los legisladores para regular el sistema de teletrabajo donde se establecerán condiciones básicas de esa modalidad, como los horarios de trabajo, el derecho a la desconexión digital y la protección de datos personales, y se derivará a los convenios colectivos las reformas de cada actividad.

Siley señaló que “estamos trabajando para arribar a un dictamen de consenso entre los proyectos” impulsados por los diputados en el que se establezcan los “presupuestos legales de esos derechos” y luego delegar las discusiones puntuales en los convenios colectivos de trabajo”. Moroni señaló que “el teletrabajo siempre generó alguna suspicacia, sobre todo pensando no sólo en las condiciones patrimoniales, sino en el vínculo con el grupo”.

“La cuestión del trabajador individual alejado de su grupo era uno de los temas que más me preocupaba y veo que en los proyectos está contemplado”, remarcó. En ese sentido, Moroni aclaró que “el teletrabajador no es un estatuto independiente de trabajador, es una modalidad, una forma contractual, no una categoría de trabajador”, y agregó: “Y eso es definitorio”.

Subrayó que “no es un trabajador distinto sino que se trata un modo de prestación del contrato de trabajo diferente” y puso de relieve que tiene “los mismos derechos que el resto de los trabajadores que lo hace en forma presencial, y como consecuencia debe ser voluntario y es reversible esta situación”. También señaló que esta modalidad de trabajo “no puede generar una pérdida patrimonial, y se deben resarcir algunos gastos, así como la protección de datos generales”.

Moroni destacó que en la mayoría de los proyectos también se contempla un punto clave como es “el derecho a la desconexión digital” y señaló que es importante que se defina que la adecuación a cada actividad en los convenios colectivos”. También puso de relieve “el principio de igualdad, ya que –en los proyectos- tiene los mismos derechos que el que está en la empresa; además de contemplar que la posibilidad de trabajar bajo esa modalidad sea voluntaria y reversible”.

“Se tuvo en cuenta el principio de indemnidad, por lo que el teletrabajo no puede generar pérdida para el trabajador, y se debe contemplar que la empresa provea conectividad o una compensación adicional por el uso de los propios equipos”, añadió. Por último, indicó que “esta legislación tiene que contemplar pisos básicos, dejando lugar para que se habilite y se discutan cuestiones puntuales en cada convenio colectivo”.

También expuso la Directora Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi Obón, quien pidió avanzar en una legislación que contemple el concepto de “co- responsabilidad familiar” para que “no recaigan las tareas en las mujeres, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo”. Señaló que “la realidad demuestra que no es posible poder ocuparse de todo al mismo tiempo, es decir de las tareas de la casa y del trabajo” y dijo que es necesario que “los varones se involucren en los quehaceres domésticos.”

El vicepresidente de la comisión, el radical Albor Cantard, dijo que están “muy firmes en la idea de poder congeniar las variadas ideas reflejadas en 17 proyectos, sumadas a las opiniones ya expresadas por los representantes gremiales, y poder avanzar en breve en la búsqueda de consensos lo más rápido posible”. Señaló que habrá otra reunión informativa donde expondrán jueces y empresarios y luego se va a “tener un dictamen lo mejor consensuado posible”.

En tanto, el diputado Facundo Moyano señaló que el debate tiene su razón de ser en “la protección de los derechos de los trabajadores en esta modalidad comprendida de teletrabajo, para tener una ley marco”. Remarcó que, luego, cada gremio pueda acordar con los empresarios los cambios en cada convenio colectivo de trabajo.