Mesa de diálogo entre el gobierno y UPCN

El ministro de Gobierno y Justicia, Agustí Perassi, a cargo del Ministerio de Trabajo y Empleo, encabezó el encuentro con la cúpula de UPCN para abordar diferentes temas de interés del gremio que nuclea a un sector de los trabajadores del Estado.

“Tuvimos una muy buena charla referida a situaciones de tipo laboral y salarial, quedamos en trabajar en conjunto sobre varios temas como violencia laboral y capacitación, y también en la estructuración del personal que no sufrió modificación en años”, señaló, Perassi. Del encuentro, fueron parte la secretaria de Derechos Humanos, Marcela Infante; el secretario de Relaciones Municipales, Javier Gronda; quienes junto al ministro perassi recibieron al Secretario Gral. de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), delegación Jujuy, Luis Cabana y miembros de la comisión directiva del gremio.

“En el tema salarial no avanzamos porque recién se va a tratar cuando se convoque a los gremios”, expresó el Ministro y recordó que el gobernador, Gerardo Morales anunció, recientemente, que la convocatoria será en febrero para el sector docente, mientras que en marzo será el turno de los otros gremios: “Ahí se va a tratar específicamente lo salarial, lo cual no quiere decir que en estas circunstancias no hablemos del tema y recepcionemos las inquietudes que vamos a ir trasmitiendo”, concluyó el al funcionario gubernamental.