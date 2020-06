Mendieta: “Tengo la sensibilidad y el peronismo necesario para este cargo y para acompañar la gestión de nuestro presidente”

La simplificación de trámites, brindar información correcta y oficial, creación de una página exclusiva para responder consultas en vivo; supervisar la información y trabajar con los centros vecinales son, entre otras, cuestiones prioritarias que planteó el actual titular de la oficina de ANSES en San Salvador de Jujuy, en diálogo con “La verdad de la milanesa”, por Ahora FM 107.3.

“Es muy importante esta convocatoria para formar parte del equipo de nuestro presidente. La magnitud del radio que comprende ANSES a nivel provincial es impresionante y más en estos tiempos de pandemia, donde tenemos obviamente problemas, de hecho, al no tener las puertas abiertas. Yo creo que ahora tendremos la posibilidad de empezar a abrir nuevamente las puertas y organizarnos. Ya tuve reuniones con gente de distintos lugares de la provincia, con instituciones en general, así que la verdad, con mucho trabajo”, de esta manera se refirió el ex intendente de El Carmen respecto a su designación como director de las oficinas de ANSES en Jujuy y el trabajo que desarrolla.

Respecto a la cuarentena, el funcionario expresó que “se tomaron medidas acertadas, eso hay que reconocer más allá de las diferencias, lo importante es que en Jujuy no se registraron casos en estos últimos tiempos o por lo menos no hay circulación local y eso nos permite a los jujeños, poder volver un poco con la actividad normal. Nosotros estamos trabajando a puertas cerradas todo lo que tiene que ver con la atención virtual y ya preparándonos para la vuelta”, agregó.

Consultado acerca de la importancia de la comunicación desde ANSES para informar a los beneficiarios, sobre distintas cuestiones, Mendieta aclaró que “fue complejo para la gente tener la información correcta y oficial, en este tiempo, cuando se hizo la inscripción del IFE de forma particular, y después tener las puertas ANSES cerradas por el resto de los trámites, no tener alguien que comunique oficialmente y no tener alguien que dé la cara”.

En ese sentido, el ex intendente de El Carmen, manifestó su interés en “mejorar la comunicación, interactuar más con la gente, supervisar la información, poder bajarla a los barrios, trabajar mucho con los centros vecinales, con sus referentes para que orienten a las personas sobre cómo realizar un determinado trámite, poder tener contacto directo con distintas radios y también trabajar fuertemente con las redes sociales”.

Asimismo, remarcó la importancia de la comunicación y las tecnologías, en la relación de la institución con sus beneficiarios cuando manifestó que “el canal de comunicación tiene que ser el mejor porque hoy tenemos la tecnología para poder hacerlo”. El director de ANSES destacó la opción de atención virtual “para simplificar muchos trámites”. “Ya tienen la posibilidad de poder, a través del celular o de la computadora, subir documentación y no hacer más trámite, no tenés que sacar turno, no hacer más largas filas porque podes hacerlo directamente “, explicó.

Lo que rescató en el contexto de pandemia, es que la gente se tuvo que “aggiornar y actualizar con la tecnología”.” La idea justamente es poder tener en toda la provincia puntos de contactos. No podemos pensar a corto plazo de abrir más oficinas, que sería lo ideal, pero si tener puntos de contactos, donde la gente será capacitada para tener directamente la información necesaria”, sostuvo.

Al finalizar expuso la manera en que acostumbra encarar sus responsabilidades. ”La gente que ya me conoce sabe mi forma de trabajar, yo no tengo día. AsÍ es cuando un funcionario asume la responsabilidad de trabajar de lunes a lunes no tenés horario, y yo voy a dejar todo de mi parte para poder mejorar muchas cosas, cuenten conmigo. Mi perfil es netamente social, el ser intendente me permitió aprender un montón de cosas y también creo que para este cargo hay que tener una sensibilidad, como la tenemos, y como peronista para acompañar la gestión de nuestro presidente”.