Martin Goitea: “La escritura es un acto comunicativo”

El autor de “Habitantes” y “Las Terminales”, en diálogo con “Trío de Noche” por Ahora FM 107.3, habló de sus inicios, su trayectoria y sus vivencias.

Martín Goitea es un escritor jujeño perteneciente a la “Nueva narrativa jujeña”, jóvenes escritores que comienzan a publicar a partir del año 2000. Su producción, donde la cotidianidad tiene un lugar preponderante, fue constante. Hace veinticinco años escribe y en los últimos tiempos, según expresó el escritor, experimentó una “inclinación hacia la novela corta”.

– ¿Hace cuánto comenzaste a escribir?

Hace veinticinco años que escribo, desde los veinte.

– ¿Cuál fue tu motivación para decir esto es lo mío?

Fue un descubrimiento, en la facultad. En realidad no empecé, sino que tuve la oportunidad de aprender a leer de otra manera que no era la que te enseñan en el secundario. Donde básicamente no te enseñan a leer, solo es un requisito para aprobar una materia que se llama Lengua y Literatura, a algunos les gusta a otros no. Yo por lo menos estaba ocupado en otra cosa. Quería ser jugador de futbol y quizás como fracaso de jugador, tenía alguna inclinación, a ser periodista deportivo. Me gustaba escribir crónicas de futbol, ya tenía esa veta. Y en la facultad descubrí que se puede leer de otra manera.

-¿.Que sería leer de otra manera?

Por gusto y no por exigencia, por ejemplo. En el secundario El Lazarillo de Tormes, El cantar de Mío Cid, Sor Juana Inés de la Cruz, el Martin Fierro que nunca leí. Sí, leí creo, leí bastantes ensayos acerca de esa obra. Pero, leer de otra manera seria básicamente eso.

Lo de leer de otra manera, por ejemplo en un taller de lectura todos leemos el mismo cuento y después hablamos, conversamos, discutimos, intercambiamos opiniones, puntos de vista sobre lo que leímos, y esa conversación es casi seguro que no va a tratar cosas como, cuántos versos tiene el Martin Fierro.

Ahora, que es la expresión del sojuzgamiento contra los indígenas, y contra los gauchos, no me acuerdo si en el secundario lo aprendí o recién lo aprendí en la universidad. Entonces, me refiero a eso con “leer de otra manera”, “leer más en profundidad y no pensando en el objetivo de responder lo que el profesor está esperando que respondas”.

-Claro. Es como intentar leer más allá de la parte técnica.

Sí, por eso digo Martin Fierro, te dicen en que año fue publicada la primera parte, la segunda. No digo que esté mal, pero pasa a primer plano eso y entonces todo lo otro lo rico, lo profundo, digamos, de la obra, del texto, queda en segundo plano y entonces pasa casi desapercibido digamos.

-Entonces, le decís a los chicos jóvenes, como escritor, que se fijen más en la lectura, pero en profundidad, no solo para aprobar una evaluación, esa forma de lectura que enriquece.

Así es, digamos. El otro día estuve leyendo una entrevista a Martin Cohan que es un escritor y un catedrático de Bs.As. Él decía que no hay que ser soberbio, ni tirano, ni dictador de la lectura, ni subestimar a la gente que no lee, ya que de todas formas hay un libro para cada lector. Así que lo que yo digo es, una recomendación, yo sé que “hay un libro que te está esperando”, que te va gustar, otro que te va a disgustar. El mismo Borges recomendaba que si no te gustaba la primera página o hasta la segunda de una novela o un cuento lo dejaras ¿Cuál es el problema?

Hay tantos clásicos que se leen porque supuestamente hay que leerlos y lo lees y es como que se esfuma, se pierden en el laberinto del cerebro. No llega a ninguna parte, ni al corazón menos que menos.

– Ya como escritor, porque ahí ya cambia la perspectiva. ¿Cómo te dirigís a las personas que compran tus libros, los que leen tus cuentos tus poemas?

Lo primero que hago es agradecerles. Sí, hay mucha gente que los compra, los lee, recomiendan. A algunos los conozco, intercambiamos algunas opiniones, algunos puntos de vista. Es agradecimiento, que alguien te lea siendo una persona de un barrio de San Salvador de Jujuy y que alguien esté interesado y que de alguna manera te esta, no digo motivando por que seguiría escribiendo igual me parece. Es como un aliciente, una devolución que todos estamos esperando. La escritura es un acto comunicativo. Se supone que para que haya comunicación debe haber un feedbak.

– Antes de escribir, ¿en qué te inspiras?

Siempre se habla de la inspiración, en realidad la figura seria “cuando te cae la ficha” o cuándo están las intenciones de escribir. Esas pulsiones están siempre y te frustra muchísimo cuando no podes escribir. Uno siempre está en la búsqueda, pero hasta que no escribís la primera línea es como tirar la punta de un ovillo.

A veces se termina rápido y otras no tanto, lo tenes que dejar un poco, luego continuar y buscarle la vuelta. Es como todo, hay que tener voluntad, también aprender algunas herramientas que te ayudan.

-¿Qué hay de cierto que entre los escritores que escriben un mismo género, no leen autores que escriben el mismo género?

Entiendo, lo que escuche por ese tema es una recomendación que se hace en el sentido de no ponerte límites ni encerrarte en tu zona de confort. Entonces esta bueno, leer todo tipo de estilo, de género, de épocas, eso está bueno. Te alimenta bastante. Pero, primero ves que podes hacer y después qué tenés ganas de hacer.

Hay quienes escriben varios géneros, es como que transitaron diferentes etapas. Empezaron escribiendo textos de literatura realista y después se cansaron de esto, pasaron al fantástico; también tienen que ver las modas.

Hoy por ejemplo, lo distópico, lo de terror está de moda; sin embargo lo distopico lo de terror y lo fantástico se hizo siempre. En mi opinión, es mejor leer de todo, no leas solamente lo que vos haces porque te quedas, te estás perdiendo muchas cosas, que después lógicamente te sirve para lo que vos haces.

– Haciendo un poco de introspección. ¿Cómo definirías vos a Martín Goitea?

Una persona común y corriente que le gusta leer y escribir no mucho más que eso.

-¿Tenés algún género en particular para leer?

Un género que me guste leer no, trato de leer de todo. Es más, algunas cosas no leo. No leo por ejemplo best seller. Y después no sé, ahora si alguien me lo regala por motus propio capaz que está ahí lo leo, por curiosidad.

-Con respecto a los cuentos que creaste vos, ¿qué género en particular?

Al principio eran realistas, también hay algunos que tienen un toque fantástico y de terror.

-Y con respecto a estos cuentos fantásticos, con qué personaje digamos vos te identificas?

No sé si identificado, seguramente todos tienen algo de mí pero no es que me identifico con uno. Por allí te podes sentir identificado con personajes de otras personas o de otros autores.

-Y ¿cuál sería?

Cuando empecé a leer, y era muy chico como ustedes jóvenes, leía literatura del siglo XIX y allí generalmente los héroes eran estudiantes, eran pobres e incomprendidos, marginales qué luchaban contra la sociedad, etc., y después algunas novelas del siglo XX a principios del siglo ya que se sentían oprimidos por la cultura, por el sistema.

Hasta que ya no me identifiqué. Se empieza a leer de otra manera.

– ¿Cuál es, si tenés, una frase favorita de algún autor, de algún libro o de algo que incluso vos hayas escrito?

Como cuando empecé a leer era joven, era chico, andas en búsqueda señales o de algunas claves qué tienen que ver con la vida con la existencia con eso con el destino con lo que sea, con el amor, con la muerte. No es una frase estrictamente de una novela, sino del epígrafe de la novela. Es una novela de Héctor Tizón que se llama ´´Sota de basto caballo de espada”. Ahí cuenta una versión novelada del éxodo jujeño y en el epígrafe, esas líneas que anteceden al texto, al cuerpo central dice que “es una historia de la época en que se peleaba a los gritos, con palos y piedras” y que “para una madre, que un hijo, muriera de muerte natural era una deshonra” ‘no sé si es textual casi seguro que no, pero la idea es esa no sé por qué me acorde .

– ¿Cuál es tu escritor referente?

Tizón seguramente. Bueno al principio me gustaba yo era un joven, muy deprimido melancólico, entonces me gustaba Dostoievski, Roberto Arlt, Kafka. Luego, Sábato. Después empecé a leer distinto y me empezaron a gustar otros escritores, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Tizón, después ya leí otros más actuales.

-¿Y algún libro que recomiendes para los jóvenes?

De Steffi Ken seguro, los primeros libros estarían buenos. Ustedes que son jóvenes estoy seguro que les va a gustar este tipo de literatura. Actualmente, hay algunos libros que están muy buenos, de autores que tienen mi edad más menos, como por ejemplo les recomendaría leer a Mariano Enríquez, hay también libros de mujeres, muchísimos.

-Y por ejemplo un libro tuyo. Que digas este libro o este cuento tenés que leerlo. ¿Cuál sería?

De cuentos, en el primero que se llama´ ´Habitantes”, el cuento que abre el libro Habitante se llama “El umbral del mundo”, es un cuento qué le tengo mucho cariño me gusta.

En el otro libro que se llama ´´Las Terminales´´, hay un cuento “Los paisajes interiores”, que me parece es lo más cercano a lo que quiero. Como que, literariamente es el más logrado. Creo que es lo mejor que hice. Al otro le tengo mucho cariño me gusta muchísimo porque hay muchas cosas de mi niñez ahí y el otro técnicamente me parece que es el más logrado.

– Se dice: “no juzgues al libro por su portada”, en tu caso ¿cómo sería ese tema?

Bueno en realidad es una frase, da una idea que, digamos es una alegoría para decir no juzgue a nadie, insta a no ser prejuicioso.

-¿Qué tienen las portadas de los libros? Como vender un paquete de galleta y un vino…

Esta toda la información del libro ahí, en la gráfica y también en la ilustración. Hay como una condensación, una síntesis del espíritu del libro, del núcleo. También tenés la contratapa, dónde hay una sinopsis, un relato resumido del argumento del libro. Este relato presenta los acontecimientos básicos de la historia y sus personajes. Permite tener una buena idea sobre aquello que sucede en la obra y quiénes son sus personajes principales, es la parte donde se te adelanta el libro. Así que no se si tanto juzgar al libro por su portada, y por su contraportada, eso es lo que se llama para texto, sí está ahí es por algo y es una ayuda.

Sobre todo cuando no sabes quién es el autor, ahora cuando escuchas qué es el último libro de Steffi Keen, el último libro de cualquiera de los escritores exitosos, los que venden muchos libros, ni te fijas, entras de una.

-Es como decir dependiendo de quién sea el libro hay que comprarlo o no hay que comprarlo. O recomendarlo. Si me gusta la portada lo compro, si no me gusta…

Por eso se pone mucha creatividad, mucha plata en la portada, en la contraportada.