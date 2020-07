Mariana Rodríguez Pedroso: “El daño a nuestra salud mental afecta nuestra calidad de vida”

Mariana Rodríguez Pedroso, licenciada en psicología e integrante del equipo de “Psi Salud”, dialogó con “Los Impuntuales” por Ahora FM 107.3, respecto a las consecuencias que podría traer el aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestra salud mental.

En relación a los cambios que puede generar el aislamiento y la desorganización que sufre nuestra cotidianeidad, la licenciada aclaró que es un “tema súper difícil de llevar, pero tenemos que tratar de intentar adaptarnos momento a momento, sin exigirnos demasiado. No vivir en un ‘eterno domingo’, sin nuestros hábitos de autocuidado, sin planificar de alguna manera nuestro día. Esto no significa que sea el momento para esforzarnos demasiado y ser extremadamente productivos porque es muy probable que, si me descuido a mí y a mis hábitos de autocuidado pueda empezar a sentirme más desganado, con menos energía. Generalmente nos descuidamos en el tema de los horarios, comidas, sueños y esto no es un problema si es un hecho aislado, pero si se convierte en parte de nuestra cotidianeidad si vamos a empezar a notar cambios en nuestros estados de ánimo y eso va a llevar a que empecemos a perder calidad de vida que nos empecemos a sentir cada vez más mal y puede que se genere algo más grave como un posible trastorno”. Debido a esto último, Mariana recalcó la importancia de tener una rutina, de poder planificar nuestro día a día, de tener una “lista de cosas que puedan y/o les gustaría realizar en casa, o también de cosas que tengan pendientes, no para hacerlas desesperadamente sino simplemente para tener en concreto que es aquello que vamos a realizar. Tenemos que basar esta lista en el autocuidado que puede tener cada uno y también en base de la organización del hogar”.

Consultada por las problemáticas generadas por la sobrecarga de estudio y trabajo por la que están atravesando muchas personas debido al contexto en el que nos encontramos resaltó la importancia de la comunicación “siempre es importante el ida y vuelta, siempre es importante que los docentes puedan abrirse a escuchar a los alumnos y a las realidades de cada hogar para poder adaptar las diferentes necesidades e ir amigándonos con todos los materiales tecnológicos que tenemos en la actualidad también. Los invitaría a los alumnos a que se comuniquen con sus profes, que generen esos espacios de comunicación”. Dejó en claro que “hay que marcar límites. Lo que suele suceder es que, en nuestra antigua normalidad teníamos bien dividido los espacios a los que concurríamos, donde estudiamos, donde trabajamos y donde nos podemos relajar. Al trasladarnos de un lugar a otro, nuestra mente y nuestro cerebro entiende de una mejor manera cual es nuestra acción dependiendo del contexto. Entonces hoy, al estar constantemente en nuestra casa tener que ir cambiando de rol es algo que a nuestro cerebro le confunde demasiado y puede que estemos más tiempo del necesario ocupados en el trabajo/estudio y esa sobre exigencia va a hacer que nuestro rendimiento también vaya disminuyendo porque no es la cantidad de tiempo que le dedicamos a algo sino la calidad. Es importante poder frenar, poder tomarnos un descanso, poder sentir nuestro cuerpo cansado, hacer un poco de actividad física, estas cuestiones de autocuidado van a hacer que podamos ponerle un límite. Y debemos hacerlo porque si no vamos a estar más horas de las que solíamos estar antes y esto es lo que nos puede estar generando un efecto de estrés, porque de repente parece que no teníamos nada que hacer, pero al final estamos colapsados porque nunca ponemos un límite. Hoy tenemos que intentar buscar esa situación de descanso y relax desde la casa y potenciar quizás otras actividades que nos generen más placer y disfrute como por ejemplo charlar con amigos por video llamada porque, además, de ser manera de estar en contacto con la gente que queremos, es tiempo de disfrute también”.

Hoy por hoy existe un bombardeo de información a la que mucha gente está expuesta, esto puede generar cierto tipo de angustia y lo que la licenciada siempre recomienda es “acceder a una información segura y confiable al menos una vez al día, ya que estar bien informando no es estar todo el tiempo informado. En Jujuy, por ejemplo, podemos tener acceso al informe diario del C.O.E., ya sea a nivel televisivo o a nivel gráfico con una foto del dicho reporte, sabemos que esta es información confiable y segura de la situación por la que estamos atravesando. Estar constantemente con la televisión prendida de fondo o con la radio o con alguna aplicación que este constantemente bombardeándonos de información, va a hacer que nuestro cerebro pueda interpretar que estamos e verdadero peligro y cada vez estamos más angustiados y más estresados porque no vamos a poder salir de este embrollo muy fácilmente al estar constantemente recibiendo alertas. Lo importante es poder seguir fuentes seguras poder ingresar y acceder a esta información al menos una vez al día, quizás tomarnos el tiempo para hacerlo y después intento seguir con mi actividad diaria”. Y también recordó que hay que “hacer actividades que nos gusten y que nos distraigan un poco, actividades que nos hagan prestar atención a cosas que verdaderamente nos generen placer como, por ejemplo, escuchar música que me guste y que me haga sentir bien, conectarme con amigos y/o familiares, leer, etc.”.

Finalmente consultada sobre cuando una persona debe ponerse en contacto con un especialista nos contó que en donde ella trabaja, “el parámetro principal, es poder darnos cuenta que el daño a nuestra salud mental afecta nuestra calidad de vida, por ende las cosas que nos gustaban y que disfrutábamos hacer no las podemos llevar acabo de la misma manera, y por lo tanto es probable que estas nos cuesten, que sintamos que el camino está más pesado, que estamos constantemente en situación de alerta o en situación de querer resolver algo; también debemos tener en cuenta cuando no mantenemos un vínculo sano, cuando sentimos que estamos constantemente en problemas, discutiendo, generando diferentes tipos de conflictos y no podamos sentirnos verdaderamente tranquilos, cuando estamos atravesando una situación difícil una situación del ciclo vital, algún cambio a nuestro alrededor. Aunque no necesariamente tenemos que tener una problemática específicamente. Muchas veces acudir al psicólogo también puede ser por psi coeducación o por prevenir cosas que están por venir. Diferentes problemáticas que quizás no estén presentes pero que, si quiero aprender sobre psicología o aprender a prevenir diferentes dificultades que se me presenten en la vida, las consultas pueden ser a partir de esto, de una manera más preventiva y no solamente cuando estamos ante un problema”.

Para concluir la entrevista, Mariana realizó una invitación para aquellos que estén interesados en el tema los puedan seguir en las redes sociales de ‘Psi Jujuy’, una institución dedicada a la asistencia, docencia e investigación en salud mental. Donde suben contenido constantemente con muchísima información para poder atravesar la cuarentena, videos explicativos, diferentes consultas o dudas referidas a la salud mental, y donde están empezando a abrir el campo de la docencia con talleres y más de manera online para que todos puedan acceder. Los podes encontrar en Instagram como @psi.salud y en Facebook como Psi Salud.