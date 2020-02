Los Jaguares desplegaron un excelente nivel y vencieron a Lions de Sudáfrica en el debut

Los Jaguares, uno de los combinados argentinos de rugby, desplegaron esta noche un excelente nivel colectivo y doblegaron por 38-8 a los Lions sudafricanos, en partido válido por la primera fecha del torneo Super Rugby, el certamen que aglutina a franquicias del Hemisferio Sur y del que es subcampeón vigente.

El representativo argentino, dirigido por Gonzalo Quesada, revalidó los pergaminos alcanzados durante la pasada temporada, con un rendimiento superlativo en cancha de Vélez Sarsfield, poblada por casi 20 mil personas. El centro Matías Moroni convirtió dos tries y resultó la figura del elenco argentino, que terminó -por primera vez desde que empezó su participación en este tipo de certámenes- con punto bonus en el primer encuentro del campeonato.

También apoyaron la pelota en el ingoal adversario el apertura tucumano Domingo Miotti, el entrerriano Javier Ortega Desio y el platense Agustín Creevy. El citado Miotti mostró su eficacia ante los palos y aportó también cinco conversiones, además de un penal. El conjunto sudafricano convirtió un try por Andre Riaan Warner, además de un penal ejecutado por Elton Jantjies. Desde el comienzo se observó a un equipo argentino agresivo, aunque el fortuito ingreso de Miotti por el lesionado Joaquín Díaz Bonilla, le permitió acomodarse mejor al campo de juego.

De a poco, Los Jaguares asumieron la iniciativa y, precisamente, el citado Miotti logró filtrarse para apoyar y convertir el ensayo, para establecer el 7-0 parcial (10m.). El equipo sudafricano reaccionó y logró dar vuelta el tanteador en poco menos de un cuarto de hora. Un penal convertido por Jantjies más una rápida contra de Warner le posibilitó a los Lions situarse arriba en la pizarra por 8-7 (23m.). La desventaja acicateó a un conjunto argentino, que presionó y asfixió a su adversario y enseguida pasó a tomar las riendas del partido. Ya un penal anotado por Miotti (27m.) le dio el 10-8 parcial a los orientados por Quesada.

De allí hasta el final, con un segundo período lindante con la perfección, Los Jaguares edificaron un rendimiento sólido, con el objetivo de lograr el punto adicional para que la victoria tenga otro sabor. El equipo argentino, que durante la edición 2019 fue subcampeón al perder la final con Crusaders de Nueva Zelanda, jugará su segundo encuentro en el torneo el próximo sábado 8 ante Hurricanes, otra franquicia neocelandesa, que hoy debutó en la competencia con una categórica caída ante los Stormers sudafricanos (0-27).

-Síntesis-

(38) Los Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Lucas Paulos; Francisco Gorrissen, Marcos Kremer y Tomás Lezama; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni y Bautista Delguy; Santiago Carreras. DT: Gonzalo Quesada. Luego ingresaron: Domingo Miotti, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni, Matías Orlando y Felipe Ezcurra.

(8) Lions: Dylan Smith, Pieter Hansen y Jannie Du Plessis; Ruben Schoeman y Marvin Orie; Marnus Schoeman, Vincent Tshituka y Len Massyn; Andre Warner y Elton Jantjies; Courtnall Skosan, Dan Kriel, Duncan Matthews y Tyrone Green; Tiaan Swanepoel. Luego entraron: Jan Henning Campher, Sithembiso Sithole, Carlu Sadie, Wilhelm van der Sluys, Hajcivah Dayimani, Morne van den Berg, Manuel Raas y Ruan Vermaak.

Tantos en el primer tiempo: 10m. Try de Miotti convertido por él mismo (LJ); 18m. Penal de Jantjies (L); 23m. Try de Warner (L); 27m. Penal de Miotti (LJ). Parcial primer tiempo: Los Jaguares 10-8

Tantos en el segundo tiempo: 10m., y 20m. Tries de Moroni, ambos convertidos por Miotti (LJ); 29m. Try de Ortega Desio convertido por Miotti (LJ); 34m. Try de Creevy convertido por Miotti (LJ).

Cancha: José Amalfitani (Liniers).