“Los argentinos quieren que dejemos de pelearnos”, dijo Fernández ante líderes parlamentarios

El presidente Alberto Fernández, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, mantuvo hoy una reunión con referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, en la que se coincidió en la importancia de dejar de lado "peleas y agravios" y en la necesidad de lograr acuerdos para la etapa posterior a la pandemia de coronavirus.

“Los argentinos quieren que dejemos de pelearnos”, remarcó el Presidente al tomar la palabra luego de las exposiciones de los líderes opositores; y agregó: “Tenemos que ser cuidadosos con las palabra; porque necesitamos argentinos vivos. Entonces, que el debate político no nos lleve a decir que hay abusos contra la libertad individual”. En ese sentido, expresó: “Creo y valoro el dialogo, poder hablar, escucharse y respetarse. Eso es central para que el diálogo funcione, es un juego de ida y vuelta, una condición central y lo reivindico”.

“Tenemos que recuperar la confianza, pero no podemos dejar pasar de largo que hay sectores de la oposición que dicen que los tenemos encarcelados. Tienen mil formas de protestar, pero no hace falta exponer a nuestro pueblo, porque cada marcha hizo que suban los casos (de coronavirus)”, completó. Fernández destacó que la de hoy fue “la tercera vez en siete meses” que se reunió con la oposición. “Tenemos que hacer las cosas juntos. No tenemos que maltratarnos, denunciarnos o difamarnos; porque podemos hacerlo dignamente, confrontando y poniéndonos de acuerdo”, aseveró.

“Valoro mucho el apoyo a la cuestión de la deuda y tengo un plan para el día después (de la pandemia) que enviaremos al Congreso. Nunca intervine en el Parlamento y nunca intervine en la Justicia; así que a trabajar todos juntos pensando en la Argentina que el país necesita”, amplió. A continuación realizó un repaso de las acciones tomadas por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia, como “el congelamiento de tarifas, las suspensión de los despidos, el IFE, los ATP, la Tarjeta Alimentar”. “Nunca el Estado estuvo tan presente, también mantuvimos la asignación universal. Fuimos ecuánimes en los que mantuvimos, fuimos federales”, destacó.

Por su parte, Massa agradeció “el tiempo y el nivel de diálogo logrado. Un diálogo franco y sincero con todos los bloques de la oposición y adaptándolo a los pedidos de las distintas fuerzas”. Por Juntos por el Cambio, el presidente del interbloque de Diputados, Mario Negri, sostuvo que “es imperioso, en tiempos de libertades limitadas por la pandemia, que se respete la división de poderes”. “Eso va a dar más robustez a la democracia. Cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene, esa es la única forma de dejar la tensión permanente y evitar el default político”, dijo Negri.

Y enfatizó que “no venimos a buscar la uniformidad a esta reunión, ni tampoco hay que sobreactuar”; porque “las fotos son para luego de los acuerdos, no para antes, y el consenso hay que construirlo”. “Por ello -siguió- hay que dejar los agravios de lado. Tenemos que enfrentar los desafíos que tiene el país, que son muy grandes y urgentes”. Por su parte, el titular del bloque del PRO de la Cámara baja, Cristian Ritondo, destacó la importancia de “trabajar unidos” y aclaró que “cuando se logran consensos y se trabaja en equipo, desinteresadamente, la grieta pierde profundidad.”

“Nosotros no andamos con la pala al hombro para agrandar la grieta, nadie puede dudar de nuestra predisposición a colaborar para salir adelante de esta situación que nos ocupa y nos compromete a unirnos en serio “, añadió. El encuentro, el primero de los dos que mantuvo con legisladores, había sido solicitado por los bloques opositores, según reveló el Presidente en declaraciones radiales.

El diálogo con Juntos por el Cambio comenzó cerca de las 18, una hora después del horario previsto, con la presencia de parlamentarios del Frente de Todos y de JxC, aunque en este caso representado por la UCR y el PRO ante la ausencia del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien resolvió bajarse de la videoconferencia y dar a conocer más tarde un comunicado con la posición de su partido.

Por la oposición participaron los senadores macristas Humberto Schiavone y Laura Rodríguez Machado; y los radicales Luis Naidenoff y Martín Lousteau,; en tanto que por los diputados estuvieron el macrista Álvaro González y el radical Alfredo Cornejo, además de Negri y Ritondo. Además de Máximo Kirchner, quien participó de forma presencial desde Olivos, asistieron por el oficialismo los senadores José Mayans, Claudia Ledesma Abdala, Anabel Fernández Sagasti, Maurice Closs y el diputado José Luis Gioja.

Ante la anticipada negativa de Juntos por el Cambio de participar junto a otros bloques parlamentarios, se resolvió que otro grupo fuera recibido en un segundo turno. Así, luego el Presidente encabezó otra reunión con los mismos integrantes del Frente de Todos y los diputados Eduardo Bucca (Interbloque Federal), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia misionero), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social), Alma Sapag (MPN), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).

También lo hicieron los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), en tanto que el interbloque Federal del Senado no tuvo representantes en la reunión. Igual que en la otra reunión, Fernández hizo un repaso de la actuación del Gobierno frente a la pandemia, anticipó que a su término enviará una serie de iniciativas al Congreso y agradeció a los bloques el apoyo en el tema de la reestructuración de la deuda externa.

Ramón cuestionó el pedido de JxC de realizar dos reuniones separadas y enfatizó que “no hay una sola ‘oposición’ llamada Juntos por el Cambio, porque no hay dos verdades en ningún problema de la vida, ni de la política de nuestro país”. Y añadió que “hay cuatro grupos que el Estado debe proteger especialmente por los efectos de la pandemia: el turismo, las MiPymes, los monotributistas y los consumidores”.