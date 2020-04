Llaman en La Rioja a no subestimar el coronavirus y a cambiar los hábitos

El director de Epidemiología de La Rioja, Eduardo Bazán, aseguró hoy que existe la posibilidad de que un alto porcentaje de riojanos se infecte con el Covid-19 si se subestiman y minimizan los cuidados y destacó que las personas "tienen que darse cuenta que deben cambiar sus hábitos" porque "hay mucha gente en la calle".

“Vemos que los riojanos no tomamos conciencia de la gran contagiosidad del virus. Tenemos mucha gente en la calle, la gente no entiende que debe quedarse en su domicilio”, enfatizó a Télam el funcionario y agregó que si una persona infectada tiene síntomas leves “igual puede transmitir el virus. Hay que salir con barbijo para no comtagiar”. Bazán aseguró que los riojanos “deben pensar que no podemos tener más los mismos hábitos y nos cuesta cambiar. Nos cuesta tomar distancia del otro no compartir mate ni lavarnos las manos frecuentemente”, manifestó.

“El cuidarse es un acto de solidaridad, implica tener conciencia de que uno mismo puede ser un vector y transmitirle el virus a una persona con enfermedades preexistentes o a una persona mayor en la cual la enfermedad sería grave”, destacó a Télam el funcionario. “Cualquier persona es un potencial transmisor del virus. Así que nos tenemos que cuidar en todo momento y en todo lugar. El Covid-19 es una enfermedad fácilmente transmisible y contagiosa, señaló el funcionario.

De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, en La Rioja ocurrieron seis nuevos contagios en las últimas horas, lo que totaliza 28 desde el inicio de la pandemia, y hay dos fallecidos. Los contagiados son en un 80% trabajadores del área de la salud, y el total de los casos positivos están directa o indirectamente relacionados con la primera persona infectada, una médica fallecida en marzo, y cuyo origen de contagio aún no se pudo detectar.

“La mayoría de los casos positivos en La Rioja se encuentran en buen estado general. Un solo paciente esta grave e internado desde hace más de una semana con enfermedades preexistentes. Tenemos 150 casos en estudio pero la cifra cambia minuto a minuto”, precisó Bazán.