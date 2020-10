Legisladores del Frente Todos abordaron la problemática de la violencia de género junto a representantes del Ministerio de Salud de la Nación

Organizado por los diputados provinciales del Frente de Todos, se concretó en Jujuy el conversatorio “Violencia de Género y Salud”, el cual tuvo como principal expositor al doctor Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

De la reunión virtual, que tuvo la coordinación de la licenciada Magdalena Alcobedo, participaron el diputado nacional Julio Ferreyra, los diputados provinciales Juan Cardozo, Alejandro Snopek, Débora Juárez Orieta, Alejandra Cejas, Leila Chaer, Mariela Ferreyra, Emanuel Palmieri y Fátima Tisera; el intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca; el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Palpalá, Fabián Rodríguez; concejales del interior de la provincia; representantes de organizaciones civiles y sindicales; y familiares de víctimas de femidicios.

En la oportunidad, el funcionario nacional abogó para que los servicios de salud comiencen a trabajar en el reconocimiento de la diversidad de género y la supresión de las situaciones violentas que se puedan dar en el marco de las propias prácticas asistenciales. Asimismo, Medina indicó que los servicios públicos que brinda el Estado tienen la obligación de hacer el esfuerzo para reconocer las situaciones de violencia y así contribuir a la erradicación de la problemática en el ámbito social.

Por último, el integrante de la cartera nacional de Salud destacó las políticas públicas de la actual gestión nacional, las cuales “apuntan, por sobre manera, a visibilizar muchas problemáticas que hasta el momento no eran muy tenidas en cuenta”. A su turno, y para concluir con el encuentro, hizo uso de la palabra Mónica Cunchila, madre de la joven asesinada Iara Rueda, quien abogó para que “la muerte de Iara no sea en vano y tenga un efecto bisagra que posibilite que no se sigan sucediendo más femicidios en la Provincia”.