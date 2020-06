“La violencia es una conducta aprendida”

Así lo señaló Susana Trujillo, licenciada en Psicología, al tratar la problemática en diálogo con “Tres de Tarde” por Ahora FM 107.3.

“La persona actúa de manera violenta por diferentes condicionantes y uno de ellos es todo ese modelo de vínculo parental que tuvo desde niño”, señaló la psicóloga Susana Trujillo al hablar sobre esa problemática.

-¿Qué es la violencia?

– Es un tema tan álgido hoy en día, a nivel social y con este tiempo del COVID hubo muchísimos casos, más de lo esperable. Donde tendría que ser un reencuentro con la familia, un poder ver cómo nos llevábamos, entendernos, se dieron situaciones muy complicadas que terminaron en conductas violentas. En mi área, la psicología, la violencia es la manifestación del comportamiento. Ya sabemos que no hablamos solo de una violencia solo física, sino también verbal, económica y de una violencia psicológica.

-Cuál es la diferencia entre agresividad y violencia?

-La agresividad, muchas veces se la descontextualiza, es como un impulso natural en el humano, eso hizo que la humanidad empiece a salir y a defenderse de su medio natural para ser lo que somos hoy. Gracias a la cultura, modulamos ese instinto agresivo y lo convertimos en un instinto social. La violencia viene muy de la mano de lo que uno aprende. Ser violento es un aprendizaje, que fundamentalmente viene de casa. Sabemos hoy que, el adulto, el ser querido, el que me engendro, el que estaba cerca mío ha puesto en mi algo de él, del cariño, del amor o no, y acá viene toda la cuestión de la violencia.

– Entonces, se aprende a ser violento….

Así es. No se nace ser violento. Hay niño violento, niño agresivo Hay niños con un adecuado control de impulso pero son los adultos, las mamás, los papás, seres queridos, la escuela, la iglesia, después será la sociedad quienes irán marcando el deber ser del no deber ser de la agresividad.

Cuando una ve las situaciones específicas de conductas violentas, en las situaciones que tenemos de la familia, y hace la historia de la persona, se encuentra con que a estos seres violentos les faltó fundamentalmente cariño y contención.

-¿Es difícil no ser lo que aprendí o lo que me enseñaron ‘?

Sí, es difícil. Como la violencia está dentro de lo que es un aprendizaje, un aprendizaje inadecuado, entonces uno de tanto ver, vivir o escuchar, a la conducta violenta, la incorpora para sí y, obviamente mientras yo la vea, la viva, la sienta , la escuche.

Muchas veces se dice: “cuando sea grande yo no voy a ser así, voy a ser distinto voy a ser otra persona”. Pero siempre eso que aprendí estará en mí, es una parte mía, y en situaciones específicas relacionados con la violencia es muy probable que yo reaccione con una conducta social violenta y más cuando la persona que está al frente, como dicen los chicos, me “fogonea”.

-¿Puedo salir de eso? ¿Hay posibilidades?

-Sí, hay posibilidades, hay alternativas. Una es por supuesto la terapia que ayuda a que uno revea para sí, se cuestione internamente. Eso es la terapia, para no ser, para no repetir esa historia. Cuesta, cuesta mucho porque uno lo aprende, y lo tiene incorporado pero se puede salir.

-¿Qué es la terapia? ¿Cómo ayuda?

-La terapia es un proceso donde la terapista me ayuda a verme a mí y ver cuáles son mis debilidades, entonces debo fortalecer mis debilidades y remarcar mis virtudes

El problema de este proceso es que, hoy, obviamente tenemos muchas ramas de la psicología y para todos los gustos, entonces hoy de repente se ponen de moda una línea luego otra. En realidad el proceso de todas es que la persona se conozca a sí misma. Pero hay que tener en cuenta que no todas las terapias son para todos.

No todas las personas son susceptible de ser psicoanalizadas, no todas quieren hablar de todo con su psicóloga/o, entonces se debe estar preparado para poder decirle al paciente “mire yo acá no lo puedo ayudar“, porque tiene que haber empatía. Si yo paciente no me siento cómodo, no voy a salir del problema. Tiene que existir un una cuestión de feedback, donde el terapista pueda ayudar al paciente, y el paciente también tiene que sentir, cuando se sienta a hablar, que es escuchado y hay una devolución de algo.

-¿Por qué las mujeres tardan tanto tiempo en darse cuenta de que están siendo maltratadas?

-Es una cuestión de género, hasta hoy siglo XXI la formación que tenemos en cuanto a ser mujer todavía hay resabio de mamas que educan desde el lugar de la mujer que está en silencio. Más allá que pueda trabajar, tenga hijos, que se independice; es superior la palabra del hombre. Todavía estamos en una sociedad tradicional. Desde mi punto de vista, Jujuy sigue siendo tradicional, no es Europa. Que nos lo quieran hacer creer es otra historia.

Aquí hablas con chicos de 18 años, de 17, todavía tienen la mentalidad de que la mujer no puede tener más de dos novios. Todavía se educa desde la vieja formación, donde el hombre es más libre en su accionar, en su comportamiento, por eso la mujer es maltratada, violentada.

– En esta una sociedad muy tradicional. ¿Qué pasa con esas relaciones toxicas donde el hombre sería el maltratado, el que sufre violencia?

-Y, es más difícil para el varón, por no hablar .Él tiene más vergüenza de contar la situación familiar, la intrafamiliar, donde se siente violentado porque, obviamente se mansilla todo lo que es ser hombre.

Estos hombres educados y formados en ”no hay que pegarle a la mujer,’ “no hay que maltratar a la mujer”, no lo va a hacer porque es justamente su formación, su calidad de persona es no violentar a la mujer. Habría que ve por qué elige esa toxica. En el hombre es como, que si yo puedo salir de esto por qué no lo hago.

-O sea, pensar la amo pero la quiero dejar y al mismo tiempo me siento mal y no la dejo…

Yo diría entonces ¿Qué es el amor? ¿Quién me enseña a amar? Si yo veo o escucho desde que nací hasta que tengo uso de razón, los 10, 12 años hoy ya menos 7 años, siempre escucho te quiero, te amo, te pego, te quiero, estoy enseñando que el amor es el golpe, el insulto, el maltrato. Es decir que en terapia hay que deconstruir el concepto de amor. Nos enseñan a asociar que el amor tiene que ver con la negación con, el decir siempre si, con el no hablar, el soportar, tanto en hombres como en mujeres y por eso no me puedo separar. De nuevo construir, la palabra amor no es todo si, justamente el amor es para no sufrir. Ahí se está trabajando mucho ahora y en las escuelas estas nuevas ideologías.

-¿Qué características tienen las personas con conductas violentas?

-Hablamos de rasgos psicopáticos y el rasgo psicopático es el más difícil de detectar. A veces trato de explicar a una mama que viene con su hija violada y la mama te dice “como no me di cuenta me tendría que haber dado cuenta”, entonces la mamá siente culpa, cuando ella no es cómplice. Si uno tuviera un detector de violadores obviamente los metemos presos antes del acto delictivo, lo mismo pasa con el violento. Ahora, estos mensajes que te mandan, el que te insulta, te maltrata no puede al otro día llevarte cien flores, ese regalo desmedido frente al perdón que te está pidiendo por la culpa que siente ya es un indicio.

-¿Por qué cree que la persona que sufre violencia vuelve a su pareja, a pesar de estar en terapia?

– Tiene que ver con esto que te dije del aprendizaje. Les enseñaron que por amor, “porque lo quiero él cambiará”; “no importa que él no me quiera”. “Él ya vino así pobre, porque le pasó esto”, lo justifica. Entonces, “yo lo quiero tanto y es el amor de mi vida” o “es el padre de mis hijos, el que me ayuda económicamente” o sino “que voy a ser sin él, quien me va a querer”. La baja autoestima de la víctima eso también tiene que ver con cómo te formaron en tu casa por eso es difícil.

-¿Cómo una persona se podría dar cuenta de que es violentada?

-Yo tengo que estar en una edad madurativa de acuerdo a mi edad cronológica. Con 17 años no me puedo dar cuenta, es el amor de mi vida, es mi príncipe azul, no me doy cuenta pero ahí están los papas, están los amigos haciendo notar.

Si tengo 25 años yo tengo que tener la valentía de pedir la ayuda, este insulto, este maltrato puede ser una vez, pero si siempre lo estás teniendo; como una vez a la semana o continuo, ya no es lo esperable y si te hace sentir mal, te hace dudar, entonces hay que estar atento a eso, y ahí saber pedir ayuda. Hoy yo creo que los jóvenes, los adolescentes están mucho más preparados, para saber pedir ayuda, que una persona de 50 o 40.

-¿Por qué cree que en esta cuarentena aumentaron los casos de violencia, justo cuando están todos resguardados?

-Porque justamente en otro momento, que no era del COVID 19, huías, escapabas, estabas afuera de la situación de violencia, otras alternativas, otro trabajo. Ahora tuviste que estar todo el tiempo con la toxica o el toxico.