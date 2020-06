“La relación del General Manuel Belgrano con la provincia de Jujuy es fuerte y de mucho afecto”.

Así lo planteó la docente en historia Irene Ballatore. Además afirmó que “Jujuy lo ha elegido a él como el gran prócer porque es una figura que inspira, y que de alguna manera es un emblema para nuestra sociedad".

El 20 de Junio se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, y es por eso que lo recordamos y nos preguntamos: ¿Quién fue el General Manuel Belgrano?

A esta pregunta la docente en historia responde que “Belgrano es una figura clave para el país, porque le toca vivir en la época en donde se rompe con el orden colonial y surge un nuevo orden que se basa en otros principios muy distintos, que eran los principios de la revolución francesa y de todos los movimientos revolucionarios liberales del siglo XIX”.

“Belgrano aparece antes de la revolución como periodista y economista, él a los 25 años viene de Europa después de haber estudiado derecho en España. Entonces, es por eso que viene con ideas nuevas como por ejemplo se interesa en la ciencia, en la idea de libertad e igualdad para todas las personas. Belgrano también fue periodista y es quien puso la piedra basal de la libertad de expresión, fue el primer periodista de la etapa independiente del Rio de La Plata y realiza un trabajo importantísimo generando conciencia sobre la importancia de la libertad de expresión”.

“Él fue el creador de la bandera nacional, elige los colores (celeste y blanco) que identifican hasta el día de hoy el sentir de los argentinos. Es el hombre que piensa como va a ser Argentina desde el punto de vista económico. Belgrano fue el primero en pensar que había que ponerle un valor agregado a la producción que teníamos en el país, ya que decía que Argentina debía ser un país agrícola; él propone esto porque pertenecía en Europa a un movimiento que se llamaba “Fisiocracia”, y justamente lo que argumentaba este movimiento era que la verdadera riqueza de un país era la agricultura, es por eso que trabaja intensamente en apoyar a los campesinos y propone una serie de acciones para apoyar la actividad agrícola”.

Con respecto al vínculo de Belgrano con la provincia de Jujuy:

Irene nos cuenta que “él es el gran prócer de Jujuy, porque aun sabiendo que Belgrano no nació en nuestra provincia, los jujeño lo hemos elegido por el liderazgo que ejerció en el éxodo de 1812. Hay que recordar que en ese momento Belgrano muestra que no estaba dispuesto a abandonar al pueblo jujeño, porque en realidad la orden que tenía él era que se retirara y volviera solo con el ejército, sin embargo Belgrano entiende que no puede dejar abandonadas a las personas jujeñas porque se aproximaba la tremenda invasión realista con amenazas de represalia muy violentas y sanguinaria, entonces lo que decide el general es irse con la gente. Este gesto tan humanitario, altruista ha sido uno de los hechos por los cuales Jujuy lo ha elegido a él como el gran prócer”.

“Los otros dos grande temas que marcan la relación de Belgrano y Jujuy son: 1) la entrega de la bandera nacional de la libertad civil que es justamente un reconocimiento que Belgrano le hace a todos los jujeños por el honor y el valor que mostraron en la batalla de Tucumán y Salta, y 2) es el gran aporte que hace Belgrano a la educación de Jujuy. Hay que recordar que él dona sus premios (que gana por las victorias de las batallas) para que se construyan 4 escuelas en diferentes lugares del país; y uno de esos lugares es Jujuy. En ese momento la educación pública en nuestra provincia no existía como la entendemos y conocemos hoy en día en donde todos los niños pueden asistir sin ninguna distinción social, económica, religiosa, etc. Es por esto que hay que aclarar que el punto de partida de la educación pública es con el General Belgrano. La gestión para que se construya la escuela en la provincia va a durar mucho tiempo porque el dinero que había donado no llegaba desde Buenos Aires por distintos motivos, y recién hacia fines del siglo XIX aparece un gobernador en Jujuy que se llamaba Pedro Bertrés y este dispone la creación de la primera escuela pública estatal en la provincia que fue “la escuela N°1 General Manuel Belgrano”, este gobernador cuenta que como no se pudieron cumplir completamente con los sueños de Belgrano en la creación de escuelas para los niños de Jujuy, su gobierno tomaba la decisión de hacerla en su honor”.