La mujer hallada muerta en Jujuy fue golpeada, asfixiada y baleada

La mujer encontrada muerta el jueves pasado luego de desaparecer el 31 de diciembre último en la localidad jujeña de Perico fue asesinada a golpes, asfixiada y presentaba un balazo en la cabeza, de acuerdo a los resultados de la autopsia, informaron hoy fuentes de la investigación.

Se trata de Doris Chuqui Pacheco (42), cuyo cadáver fue hallado en un descampado cercano al aeropuerto internacional Horacio Guzmán, a unos 33 kilómetros de la capital de Jujuy. Según las fuentes, en las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la mujer que determinó que presentaba “fractura de pómulo, nariz y cráneo” producto de golpes, un balazo en un ojo y que murió por “asfixia mecánica”. A partir del informe de los médicos forenses, la causa quedó caratulada como “homicidio agravado”.

Doris, oriunda de Perú y madre de dos hijos, había salido de su casa situada avenida Bolivia, de Perico, la noche del 31 de diciembre para festejar la llegada del Año Nuevo junto a unas amigas, aunque nunca llegó al encuentro. Por su parte, una hermana de la víctima, Mery Chuqui Pacheco, apuntó contra la pareja de Doris y exigió que “este crimen no quede impune” porque para la familia fue un “femicidio”. Asimismo refirió que la pareja de su hermana trabaja en la remisería que era propiedad de la víctima y que en las últimas horas entregó un automóvil.

“Me parece un hombre frío y calculador, que no se acercó a la familia ni a preguntar, que es lo que pasó”, dijo Mery, quien denunció que durante la relación, Doris era “sometida” por el hombre. “No sé adónde se la llevaba, mañana, tarde y noche”, explicó y agregó: “Exigimos justicia, no queremos que el asesino de mi hermana ande suelto”. Mientras tanto, los investigadores continuaban hoy con la recepción de testimoniales de las últimas personas que estuvieron con la víctima y por el momento no hay ningún sospechoso imputado o detenido. A su vez, Mery adelantó que van a marchar por las calles de Perico en reclamo de justicia.