La diputada Moisés pidió a Morales respetar a otros poderes por un decreto sobre violencia de género

La diputada nacional jujeña del Frente de Todos Carolina Moisés pidió hoy que la Justicia de su provincia imponga "el castigo correspondiente" a los responsables de los cuatro femicidios ocurridos en Jujuy, recientemente, y reclamó al gobernador Gerardo Morales que respete "las leyes establecidas y no afecte derechos de otros poderes" en la aplicación de medidas relacionadas con la violencia de género.

La diputada planteó una cuestión de privilegio contra Morales en la sesión especial de la Cámara baja porque, según dijo, dictó un decreto que “vulnera la Constitución Nacional al arrogarse facultades que son exclusivas de este Congreso y modifica artículos del Código Penal de la Nación”.

También criticó la sanción de la ley provincial 6.185 que creó un Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la Desaparición y Extravío de Mujeres y Niñas o Personas de la Diversidad, que “lo único que hace es multiplicar facultades del Consejo Provincial de la Mujer que debiera actuar como coordinador entre todas las áreas que tienen facultades para poder prevenir y buscar a mujeres desaparecidas”.

“No solamente la Legislatura provincial aprobó esa ley totalmente inconsulta, sino que metieron un proyecto de emergencia por parte del Ejecutivo después de que hay 14 expedientes esperando en la Legislatura por la declaración de emergencia”, añadió.

Tras reseñar los femicidios de Cesia Reinaga, Iara Rueda, Rosana Mazala y Gabriela Cruz “ocurridos en sólo 20 días” en Jujuy, Moisés aseguró que “el Gobierno provincial no contuvo, no acompañó, no intervino, no hizo cumplir las leyes nacionales vigentes en función de la búsqueda de personas, ni ninguno de sus organismos informó la desaparición de estas chicas al Sistema Nacional Integrado de Búsqueda de Personas”. La diputada añadió que “las heridas y todo el dolor de estas mujeres y de sus familias es el dolor que sentimos todos los jujeños”.