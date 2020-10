Katopodis dijo que hay 700 obras en marcha en el país que esperan terminar “en tiempo y forma”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó dijo hoy que hay 700 obras en marcha en todo el país que avanzan con los protocolos establecidos por la pandemia de coronavirus, y aseguró que el objetivo es "poder terminarlas en tiempo y forma".

“Argentina tiene que terminar con ese sistema en el que se inician las obras y después pasan las gestiones y no se terminan o se terminan a seis veces el valor que estaban presupuestadas inicialmente. Nosotros trabajamos para poder terminar las obras y terminarlas en tiempo y forma”, afirmó Katopodis en diálogo con La Red. Remarcó que “las obras no son de un político, no son de nadie; son de la gente y la gente necesita que se terminen”.

“Tenemos en ejecución 700 obras en todo el país, cuando llegamos tuvimos que reactivar unas 270 obras que estaban paralizadas por distintos motivos: falta de pago, distintas circunstancias”, detalló. Explicó que “cuando llegó la pandemia tuvimos un parate, establecimos protocolos y en pandemia restablecimos las 270 obras; hoy hay 700 obras que se están ejecutando”.

“Vamos a llegar a trabajar con los 2.300 municipios, eso nos evita cualquier discrecionalidad, porque si llegamos a todos los municipios del país nadie va a sentir que no le dimos el trato que merecía”, sostuvo. En este contexto, destacó la creación del observatorio de obra pública que permite a los ciudadanos un seguimiento de la ejecución de las obras y la utilización de los recursos, y aseguró que “el objetivo es que la tecnología nos permita incrementar la transparencia”.

Katopodis señaló que “es mucho lo que se hizo durante estos meses para que no tengamos una crisis sanitaria y económica que nos pegue definitivamente y nos deje de cama”, y valoró “las políticas de vivienda y de construcción, en el caso del IFE y todo lo que tiene que ver con la transferencia de ingreso, la ayuda del Estado para sostener el ingreso”.

“A nadie se le puede exigir planes perfectos en este contexto, el Gobierno toma treinta decisiones por día desde hace seis meses, decisiones que además nunca tienen como resultado el óptimo porque la situación que recibimos en el país ya era muy frágil, y sobre esa fragilidad nos cayó la pandemia los resultados”, concluyó.