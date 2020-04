Imputan a un hombre por golpear y amenazar a un enfermero jujeño en Córdoba

Un hombre fue imputado por los delitos de “lesiones leves y amenazas reiteradas” en contra de un enfermero, a quien agredió física y verbalmente con el argumento de que iba a “infectar la pensión” que ambos ocupan en la zona céntrica de la capital de Córdoba.

El fiscal Fernando López Villagra confirmó en la mañana de ayer a la prensa que al imputado también se le impuso una medida de “restricción de acercamiento” a la víctima, el enfermero jujeño Enrique Caucota (46), que se desempeña en una clínica de la ciudad de Córdoba.

“Me agredió verbalmente y me dio una trompada en el rostro y me tiró contra la pared. Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión” en donde residen ambos, por su profesión, manifestó a los medios la víctima.

Asimismo dijo que de la misma persona, ya había recibido “amenazas” y manifestaciones de “discriminación” por su condición de enfermero, al sostener que su desempeño podría llevar el virus del coronavirus a los habitantes de la pensión.