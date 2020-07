Hamilton dominó en Austria un Gran Premio sin Ferrari

El séxtuple campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, ganó hoy el Gran Premio de Estiria en Austria, correspondiente a la segunda fecha del Campeonato Mundial 2020, en la que Ferrari tuvo una rápida despedida por una colisión entre sus pilotos, el monesgasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel, durante la primera vuelta.

La victoria de Hamilton confirmó el dominio de la escudería Mercedes después del éxito obtenido en la carrera inaugural hace una semana por su otro volante, el finlandés Valtteri Bottas, que hoy terminó segundo y mantuvo su liderazgo en la clasificación general de pilotos. El joven neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que el domingo pasado había abandonado en el mismo circuito austríaco, cerró el podio de la carrera tras partir como escolta en la grilla de salida.

Los diez primeros lugares puntuables del Gran Premio de Estiria, celebrado en la ciudad de Spielberg, fueron ocupados por el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren), el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Racing Point), el canadiense (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el español Carlos Sainz (McLaren) y el ruso Daniil Kvyat (Alphatauri).

Hamilton, de 35 años, promedió un tiempo de 1:22:50.683 para cubrir las 71 vueltas sobre el circuito Red Bull Ring, donde ganó por segunda vez en su carrera tras la victoria alcanzada en el Gran Premio de Austria 2016. El piloto oriundo de la ciudad de Stevenage, al norte de Londres, llegó así a su victoria número 85 en el historial de la Fórmula 1 y quedó a sólo seis del máximo ganador, el alemán Michael Schumacher, al que también podría alcanzar esta temporada en el récord de títulos (7) en caso de coronarse como ocurrió en los últimos cinco años.

“El equipo hizo un trabajo fantástico con su estrategia. Estoy muy agradecido de estar de vuelta en primer lugar. Parece que ha pasado mucho tiempo. Este es un gran, gran paso adelante”, celebró Hamilton en sus primeras declaraciones en el sector de premiación, donde se guardó estricto distanciamiento social como una de las medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus.

El británico, cuarto en la primera fecha de este año, no se subía a un podio desde el 1 de diciembre pasado cuando ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, ya con el título asegurado. La escudería alemana Mercedes, ganadora de la Copa de Constructores las últimas seis campañas, se anotó las dos primeras victorias de este año con el plus de que una de sus principales adversarios, Ferrari, tuvo una segunda fecha decepcionante. Es que Leclerc -segundo en el GP del domingo pasado- y Vettel se vieron obligados a abandonar tras golpear sus coches en la primera vuelta por una maniobra imprudente del primero en la tercera curva.

El monegasco, que le hizo perder a sus compañeros el alerón trasero, asumió la plena responsabilidad del accidente: “Es culpa mía. He hecho una tontería, simplemente. Hay que admitirlo cuando pasan estas cosas. Pienso que había posibilidades de haber vuelto a casa con puntos y lo he estropeado todo. Vi una oportunidad que no lo era. He sido estúpido y aprenderé”. El tercer y último abandono de la carrera lo protagonizó el francés Esteban Ocon (Renault) en el giro 25.

El resto de los pilotos se clasificó de la siguiente manera: el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), undécimo; el danés Kevin Magnussen (Haas), duodécimo; el francés Romain Grosjean (Haas), decimotercero; el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), decimocuarto; el francés Pierre Gasly (Alphatauri), decimoquinto; el británico George Russell (Williams), decimosexto y el francés Nicholas Lafiti (Williams), decimoséptimo. La siguiente carrera de Fórmula 1 será el Gran Premio de Hungría, el próximo fin de semana a puertas cerradas en el trazado de Hungaroring, en las afueras de Budapest.