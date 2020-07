Guaidó alertó que Venezuela atraviesa su peor etapa de coronavirus y crece la puja con el Gobierno

La Asamblea Nacional, liderada por el opositor Juan Guaidó, advirtió hoy que el Venezuela atraviesa el "peor" momento de la pandemia, con un sistema de salud colapsado, tras acusar al presidente Nicolás Maduro de "mentir" sobre las cifras de muertos y contagiados por coronavirus en el país.

Asimismo, los legisladores acordaron denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al Gobierno por promover “la segregación y estigmatización” contra los venezolanos retornados, calificados como “bioterroristas”. “Atravesamos la peor etapa de la pandemia en Venezuela, hay un recrudecimiento”, advirtió hoy en un debate virtual Guaidó, presidente del parlamento y mandatario interino declarado por la Asamblea Nacional y reconocido por las potencias occidentales y la mayoría de la región.

Unas horas antes, se habían conocido las declaraciones de Jimmy Levy, presidente de la Policlínica Metropolitana, quien afirmó que las clínicas no están preparadas para solventar la problemática de la Covid-19 porque no tienen la misma capacidad operativa que el sector público. “En Venezuela no llegamos ni a los 300 ventiladores, entonces las instituciones privadas son parte de la solución, pero no la solución completa”, expresó hoy Levy, en una entrevista con Unión Radio.

Hasta el momento Venezuela registra 12.334 casos de coronavirus, según el último informe difundido anoche por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En medio de esta evidente aceleración del contagio, Guaidó destacó: “Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios sanitarios para enfrentar esta crisis”. “La Organización Panamericana de la Salud ubica a Venezuela entre los tres países peor preparados para enfrentar la pandemia”, afirmó.

Durante su intervención rechazó el manejo que el Gobierno hizo sobre la pandemia, que, dijo, ha sido el de “la fuerza y la persecución a enfermos y médicos, como si con balas pudieran detener el avance de la enfermedad”, reportaron medios locales y las agencias de noticias ANSA y EFE. Guaidó designó al diputado José Manuel Olivares como comisionado para la Emergencia Sanitaria y la Atención de Migrantes en Riesgos de Salud.

Olivares acusó a Maduro de mentir sobre las cifras de la pandemia y aseveró que han muerto 205 personas por el virus y no 116 como afirmó en la víspera, y ubicó en 12.334 el total de infectados. “El número real es de 205 venezolanos, con una tasa de 2% de mortalidad, mucho más parecida a la que hay en la región”, sostuvo. Advirtió que es innumerable el número de médicos y residentes contagiados y que “la capacidad de terapia intensiva hoy es de 60% en todo el país”.

Además, enfatizó que Caracas “está a punto de colapsar”, y que “hay más de 45 casos positivos en Anzoátegui, por lo que puede convertirse en un nuevo foco”. En cuanto a equipos, precisó que “hay un aproximado de 290 ventiladores, de los cuales, en los hospitales más grandes hay tan solo 143, 133 camas de terapia intensiva y 800 camas de emergencia en todo el territorio nacional”.