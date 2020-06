Genovese: “La solución inmediata es el permiso provisorio para volver a trabajar”

Lo expresó el doctor Marcelo Genovese, apoderado legal de la feria El Remate de Perico, hasta que se habilite el lugar definitivo para el traslado.

El Dr. Genovese, en entrevista con “Tres de Tarde” por Ahora FM 107.3, comentó que todo quedó suspendido por el regreso a fase 1. “Quedaron suspendidas todas la ferias de Perico”, afirmó. “Como todos saben, Perico vive de las ferias, tiene mucho comercio en esos lugares y el problema es que la mayoría, entre ellas El Remate, se hacían en la calle, excepto la mayorista”, aclaró.

Sobre la actual situación con la intendencia, Genovese dijo que junto a seis delegados, que representan a trescientas personas que viven todos los domingos de la venta de sus productos, se reunieron recientemente con el intendente de Perico y el equipo que trabaja específicamente el tema. “Yo me comunique con el Intendente y mostró buena predisposición para que nos juntemos y así lo hicimos”, afirmó

“Lamentablemente quedo todo suspendido por los siete días obligatorios de cuarentena que dictaron. Estábamos en vía de solución. La alternativa que ofrecieron era otro lugar, en la entrada de Perico. Es un predio municipal que les llevaría veinte días acondicionarlo y nos darían el permiso para trabajar provisoriamente en la avenida Bolivia, lugar donde vendían, desde hace veinte años, los feriantes de El Remate, por supuesto que cumpliendo con todos los protocolos de distanciamiento social”, explicó el apoderado legal.

Respecto a las movilizaciones que se realizaron, el abogado expresó que el problema surgió porque, a diferencia de la feria mayorista, a las otras no se les había autorizado para volver a sus actividades, por el hecho de que la realizaban en la vía pública. Ante esto, el abogado dijo: “Nosotros empezamos a hacer los reclamos porque no nos autorizaban a trabajar y no nos habían dado ninguna respuesta, entonces así surgió el problema. Tuvimos que recurrir a medidas judiciales y bueno se hicieron movilizaciones en esos momentos para que se deje trabajar a los muchachos de la feria que están en una situación desesperante”.

Acerca del protocolo que presentaron, en su momento, para poder volver a vender, Genovese consideró que hicieron un trabajo completo, con todas las exigencias del COE provincial. “Presentamos todos los requisitos que nos pedían. Perico tiene un COE específico, por el tema de las ferias ellos tienen su institución específica para el control de la pandemia”, sostuvo.

Asimismo el letrado agregó que también fueron asesorados por personal de la policía y de bomberos. “Nosotros presentamos el protocolo bien asesorados por gente de la policía y bomberos. Nuestra propuesta era que no iban a salir a vender todos al mismo tiempo, iban a trabajar mitad de feriantes un día, la mitad otro. Nos organizamos para mantener el distanciamiento social y evitar el amontonamiento de personas. Ese protocolo fue presentado hace tres semanas y nunca lo habían tratado”, aclaró.

Por otra parte, también comentó que la intendencia de Perico había creado una feria, “El Abasto”, “una suerte de feria privada” con la intención de trasladar allí a todos los feriantes. “La gente se opone a esa propuesta por un tema de pago, porque es privada y no reúne para ellos las condiciones para que las ventas sean comercialmente rentable para ellos”, afirmó el Dr. Genovese.

“La desesperación de los feriantes se debe a que la mayoría vive de eso exclusivamente, se traslada de un lugar a otro con sus productos, venden un día más un día menos pero de alguna forma tienen una entrada de dinero que les permite llevar el pan a la casa, concluyó a manera reflexiva Marcelo Genovese.