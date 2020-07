Gastón Remy: “El semáforo de Morales: salud en rojo y ganancias en verde”

El gobierno corre detrás de los casos de covid-19 con un sistema público de salud desmantelado, mientras los grandes empresarios en su afán de lucro exponen a los trabajadores ante el virus. Por qué hace falta preparar una respuesta de otra clase ante una crisis sanitaria, económica y social que recién empezó.

En la medida que la curva de contagios pegó un salto, en las últimas semanas, se fue poniendo en evidencia el alarmante estado de precariedad del sistema público de salud en la provincia de Jujuy. Sus trabajadores y trabajadoras lo venían advirtiendo no bien comenzó la pandemia. Junto con los gremios y con “ruidazos” lo hicieron saber. Pero incluso, desde hace tres meses, casi el mismo tiempo que cuando se decretó la emergencia epidemiológica en la Provincia, es que hay un sector del personal de salud que está sin cobrar su salario. Una vergüenza por parte de un gobierno que sostiene que el esfuerzo de la primera línea es con el cuerpo, pero los trabajadores y sus familias, tienen que vivir literalmente del aire.

Todo el sistema de salud reposa sobre una absoluta fragilidad estructural, que los hospitales de campaña tampoco pueden suplantar, más bien la agravan, al tratarse de una especie de galpones o tinglados con graves problemas hasta de calefacción; pero tampoco la inversión en salud pública durante estos meses estuvo a la altura. Apenas un 3,4% del presupuesto de salud y solo hay 70 respiradores en una provincia con más de 770 mil habitantes. Esta delgadísima línea de infraestructura es la que pone en vilo a toda la estrategia de cuarentena, con sus fases y sus colores según las zonas designadas por el gobierno, todo pensando para evitar que se agoten los escasos respiradores.

Ante la falta de recursos y de una decisión política por invertir, ni hablar de poner a disposición a las clínicas privadas, es que el gobierno con sus funcionarios apelan permanentemente a poner el problema en el “otro”, desde el camionero, los policías y ahora el personal de salud que “no se cuida” ante el covid-19.

La vara con la cual el gobierno se desentiende, poniendo la responsabilidad en “otros”, no se aplica de igual forma para con aquellos empresarios que no dispuestos a paralizar la producción y sus negocios, exponen a los trabajadores al contagio del virus. ¿Tendrá algo que ver que el dto. Ledesma sea el que concentra la mayoría de los contagios con la presencia del ingenio que nunca frenó sus actividades?

Para el gobierno aquí no hay responsables más bien es mirar para otro lado, mientras incluso, el parlamento del NOA (algo que nadie entiende sus fines) se va a reunir no para tratar los contagios en provincias donde la curva viene creciendo con fuerza; sino para atender el reclamo de los ingenios azucareros para que el gobierno nacional les amplíe el negocio con el bioetanol. Si escuchó bien, los legisladores de la UCR y el PJ que se niegan a que sesione la Legislatura, se van a reunir para peticionar más beneficios hacia grupos ultra concentrados que están especulando incluso con el alcohol, no para su uso medicinal que sería lo apropiado bajo una pandemia, sino para mezclarlo con combustibles.

La sed de ganancias de los capitalistas no tiene fin, eso lo sabemos, y la complicidad de los partidos patronales y sus gobiernos tampoco tienen empacho en hacerle la segunda. El caso de Ledesma lo vuelve a confirmar con empleados que dieron positivos, por ejemplo, en el laboratorio hace cinco días y aún la empresa no testeó a todo el personal de ese sector. ¿Esto Sr. Gobernador de quién es responsabilidad? ¿Los funcionarios del COE no lo saben? ¿O el grupo Ledesma puede hacer lo que quiera con las vidas de los trabajadores como ha sido su comportamiento histórico?

Pero también los casos de covid-19 saltaron en la minería como es Exar que se preparar para extraer litio en el salar Olaroz-Cauchari, en la cooperativa de Tabacaleros de Jujuy o en cementera Holcim de Puesto Viejo, empresas que como bien sostiene el Gobernador conforman la estructura vertebral de la economía provincial. No caben dudas que estos empresarios tienen una responsabilidad en contribuir a los contagios al poner por delante la continuidad de sus negocios por sobre la vida de los trabajadores. Lo mismo sucede en otros puntos del país con grandes empresarios que no están dispuestos a ceder un centavo de sus ganancias.

Parafraseando a un ícono de la música y el folclore, Atahualpa Yupanqui, podríamos decir que para el Gobernador de Jujuy y la clase empresaria que representa, “los contagios de covid-19 son de nosotros, las responsabilidades son ajenas”.

Una música distinta empieza a sonar junto con la preocupación a los contagios y a perder el empleo en sectores de trabajadores que le están poniendo el cuerpo a la crisis, en los hospitales y salas de salud, en los ingenios, en el tabaco, en el citrus, en el comercio, en los choferes de colectivos, existe un creciente malestar con el gobierno y los empresarios. Hay entonces una batalla política e ideológica por organizar a estos trabajadores junto con los precarios y desocupados, sabiendo que las propias direcciones sindicales, van a tirar a menos y que buscaran que se tome “el mal menor” como el único horizonte posible. Preparase desde ahora para desafiarlos, es parte de adelantar una salida de otra clase a la crisis sanitaria, social y económica que los gobiernos en nombre de los empresarios ya empiezan a descargar sobre las mayorías trabajadoras. La pelea por un salario de cuarentena de 30 mil pesos, por que no pase un solo despido, por proveer de la infraestructura necesaria para los hospitales, por comisiones de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo, entre otras medidas, son una primera respuesta que para concretarlas implica afectar los intereses de los grandes empresarios y terratenientes. Son ellos o nosotros.