García: “Una tarea muy importante que asumimos está relacionada con todas las problemáticas del territorio”

La titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Jujuy dialogó con Ahora FM 107.3 y se refirió a las actividades que desarrolla la institución, su estructura y aclaró que si bien pueden asesorar a quienes quieran emprender, trabajan especialmente con familias que “vienen produciendo históricamente”. También habló sobre proyectos futuros y los que desarrollan en el contexto actual, entre otros temas.

¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a Agricultura Familiar?

Nuestra institución, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, ya tiene bastante años en la provincia, aproximadamente 20 años. Primero fue un programa después paso a ser una subsecretaria ahora actualmente somos Secretaría y trabajamos con un pequeño sector de la economía familiar como bien dice nuestro nombre campesina e indígena, con todo el sector que tiene que ver con las familias de menores recursos que viven en el campo, producen los alimentos y las artesanías que nos llegan a las ciudades.

¿Incluye también la ganadería?

Sí, es importante hacer la aclaración porque a veces las familias ganaderas, creen que están excluidas de esta institución porque también hay otra que se trata sobre temas de campo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En realidad, son todas las familias que viven en el campo y que producen alimentos ya sean animales o plantas o artesanías directamente vinculadas con el campo

¿Cómo estructura su trabajo la Secretaría?

Particularmente nuestra institución cuenta con veinticinco técnicos en terreno, con técnicos y técnicas que trabajan directamente en zonas rurales.

Estamos divididos en cuatro coordinaciones, un equipo que trabaja en la Puna donde hay muchísimas comunidades indígenas y hay producción de llama, de ovejas, de cabras, de papas, de maíces y quínoa; la zona de Quebrada que produce verdura durante todo el año y también tenemos productores ganaderos; la zona del Ramal, incluye todas las zonas de las yungas pero también el departamento de Valle Grande, así que ahí también tenemos una amplia diversidad.

Tenemos todos los productores hortícolas que están sobre la zona de riego, los productores de Palma Sola pero aparte los ganaderos que ya están en zona sin riego, son familias dedicadas, sobre todo, al ganado vacuno; los de los valles templados, la zona más poblada con más productores, más horticultores, que es la zona del Pongo, Puesto Viejo en Aguas Calientes. También tenemos familias ganaderas en San Antonio, en el Carmen, además hay algunas organizaciones que producen alimentos en las márgenes de las ciudades, hay un grupo de familias que están produciendo en las márgenes de Pálpala y si nos vamos a las zona de General Belgrano tenemos familias, de las comunidades indígenas en Ocloyas, los ganaderos de la zona de León, hay una diversidad distribuida en toda la provincia.

En el contexto actual, ¿de qué manera están trabajando con los productores?

La actividad, la producción de alimentos en general desde principios de la cuarentena esta como una actividad esencial. Tuvimos que hacer un proceso de aprendizaje para que los compañeros, los hermanos que producen alimentos se formalicen, toda esta actividad para que puedan tener los papeles, para poder circular sin problema, están con permiso de circulación. En la secretaría tenemos un registro que se llama Registro Nacional de la Agricultura Familiar, es un aval institucional para las familias. Allí se pueden registrar y dar cuenta de su actividad, siempre con una visita de nuestros técnicos o técnicas para ver el lugar, lo que producen y ya quedan registrados como productores. Ese es un primer paso que nosotros les pedimos para extenderles los permisos de circulación que supone la producción de alimentos.

¿Dónde y cómo se comercializa lo que producen las familias?

Por lo general, la producción de la agricultura familiar llega a las ferias, a los mercados, al mercado de la zona de su pueblo. O sea hay una modalidad donde las familias muchas veces venden directamente en las ferias o en los mercados cercanos de sus lugares; también hay todo un sistema de intermediación o algunas organizaciones que van asumiendo estas tareas y tuvimos algunas experiencias de los propios agricultores que generaron su feria, por ejemplo acá en San Salvador de Jujuy, antes de la pandemia, había cuatro feria en distintos lugares, estaban organizadas, muchos de ellos, por productores del campo y hoy están reconvertidos en la entrega de bolsones.

Hoy estamos apoyando, como secretaría, la compra de verduras y frutas en la vieja estación, donde funciona la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, allí se va concentrando lo que se compra a los productores. Estamos en ello con la provincia también, para poder vender bolsones, con la opción de delívery, sin costo.

Sobre esta nueva modalidad que se está dando en la vieja estación de trenes, ¿cuáles son los días habilitados para vender y cuáles son los horarios para que la gente se acerque a comprar?

Está todos los días, menos lo domingos, de lunes a sábados desde las 9 hasta las 17 hs. Se pueden acercar según cómo este la restricción de circulación con el DNI, pero el espacio está abierto para que llegue cualquiera a comprar o para que haga un pedido por teléfono y se lo acerca el productor a la casa.

¿Trabajan con personas que quieran tener sus emprendimientos familiares?

Bueno nosotros generalmente trabajamos con familias que ya están produciendo, por lo general, no trabajamos con familias que empiezan desde cero, trabajamos con familias que ya vienen produciendo históricamente.

Hay actores, familias que ya están organizadas. Las artesanías o el sector de la economía familiar indígena están organizado hace muchos años. Nosotros tenemos muchas más herramientas para trabajar con los agricultores que ya están organizados que con los agricultores que empiezan de cero, pero igual el asesoramiento está disponible, técnica para ver su finca para contarle cuales son los financiamientos disponibles.

Una tarea muy importante que asumimos está relacionada con todas las problemáticas del territorio. Hay familias, y muchas veces se repite, en agricultura familiar indígena, donde hay inseguridad sobre la tierra que trabaja por que, históricamente, han sido relegados a zonas marginales, de los negocios inmobiliarios o los emprendimientos de la economía más masiva; los hacen a un costado, los expulsan. Nosotros también colaboramos, asesoramos en lo que tiene que ver que mejoren su permanencia en la tierra que producen.

¿Qué proyectos están desarrollando ahora?

Bueno ahora estamos con un programa de asistencia crítica, abocados a las familias que cómo no pudieron salir se quedaron con todas las verduras. De hecho, en todo el ramal están tirando verduras porque no pueden sacarlas a vender. Las situaciones que tienen que ver con la imposibilidad de circulación, que hayan hecho perder las ventas, son situaciones críticas que podemos atender, ya sea una inundación un incendio. Cualquier situación que haya estado fuera de la planificación de la producción podemos socorrerla con un subsidio no reintegrable, tenemos que hacer un trámite ver cuántos son en la familia, hacerles un informe y gestionarle esta ayuda extraordinaria.

También tenemos un proyecto que tiene que ver más con problemas estructurales que a veces tienen que ver con no tener acceso a riego, no tener buena maquinaria o que necesitan herramientas ,todo esos proyectos también la podemos hacer ya de la mano de grupos organizado, de hecho o con personas jurídicas. Lo tenemos que ver en cada caso y pensar, ya a corto plazo. Las personas interesadas pueden comunicarse al 3885124811.