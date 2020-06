“Esto es Gerardo Morales, lo que mostró hoy en conferencia de prensa”

Ante una pregunta de la periodista de canal 2, el gobernador jujeño en conferencia de prensa, ayer jueves por la mañana, cuestionó el tratamiento informativo que hace ese medio respecto a su gobierno, acusándolo de tergiversar la información.

Claudia Palacios, en conversación con “Tres de Tarde” por “Ahora FM 107.3”, nos cuenta en primera persona como vivió la incómoda situación de la que fue protagonista, tras lo sucedido en la conferencia de prensa que dio el gobernador de la provincia en horas de la mañana el jueves 25 de Junio.

-¿Pensás que influyo mucho la historia que tiene el Gobernador de la Provincia, con el medio en el que trabajas?

Particularmente pienso que todos los periodistas del medio donde yo trabajo, nos sentimos ninguneados. Es un problema que tiene él como mandatario provincial; nuestro trabajo es preguntar y quien ocupa una función pública debe entender esta situación y quitar lo personal. Nosotros necesitamos buscar la información completa para poder trasmitirlo.

-¿Qué pudo desatar este comportamiento, la pregunta o el medio de comunicación en el que trabajas?

El rol que cada uno tiene en la sociedad es clave. Quien llega a la función pública tiene que tener su posición bien en claro, constantemente va a ser interpelado, el no acostumbrarse a eso, es no entender el lugar que cada uno ocupa. La función del periodista es preguntar, la función de cualquier funcionario púbico es responder sobre sus actos de gobierno. Yo noto que es constante la manera de ningunear a los periodistas del medio de comunicación donde yo trabajo.

Nosotros habíamos acordado dos preguntas porque es lo que nos habían establecido, no se podía repreguntar; me apagaron el micrófono y no se escuchaba públicamente la manera en que yo refutaba cada cosa que él iba diciendo. También pienso que él tiene su modo de ser y la gente lo conoce así, la molestia que yo tengo es que siempre es contra las periodistas del medio donde yo trabajo. ¡Nosotros seguiremos preguntando porque es nuestra función como periodista!

-A partir de lo que ocurrió hoy, ¿hubo algún pedido de impedimento para participar en futuras conferencias de prensa?

No, nadie me llamo negándome la participación de futuras conferencias.

-Una colega de otro medio, al ver toda esta situación, salió en defensa tuya pidiéndole al Gobernador de la Provincia que te pidiera disculpas ¿Cómo tomaste esta acción?

Agradezco la solidaridad de Rosario Agostini. A ella le tocaba formular su pregunta, antes de hacerlo le pidió al gobernador que se ubicara. ¡Le agradezco la intervención! Es algo que ella y todos los periodistas tenemos muy en claro, que nuestra función es preguntar, y ningún funcionario público tiene el derecho de faltarnos el respeto, hay diferentes modos de contestar o directamente no contestar.

Mi sensación es que él a veces, esquiva algunas respuestas y esta es su forma de hacerlo. Tomando en cuenta que una de sus diputadas en un audio dice; funcionarios y empresarios con nombres y apellidos, son aquellos que ingresan al país hoja de coca; y ella dice que el gobernador está al tanto, entonces mi pregunta era si él estaba al tanto de la acción de estos funcionarios y empresarios. No contesto la pregunta, comenzó a ningunear a mi medio sin efectuar una respuesta. Bueno, esto es Gerardo Morales, esto lo que mostró hoy y lo que muestra cada vez que algo le molesta, son sus modos.

¡Le doy muchas gracias a los colegas por los mensajes afectuosos que estuve recibiendo! –dijo muy agradecida.