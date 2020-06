“Es una psicópata con capacidad de matar”, dijo sobre su ex el marido de la periodista atacada

El marido de la conductora televisiva que fue atacada y amenazada de muerte en su vivienda del barrio privado Parque Leloir, de Ituzaingó, el sábado último, dijo hoy que su ex pareja, detenida por el hecho, es "una psicópata con capacidad de matar".

En la puerta de los tribunales de Morón, adonde se dirigió con su mujer, Melisa Zurita (40), y el abogado de ambos, Diego Storto, para presentarse como parte damnificada en la causa, el CEO de la empresa Orbital, Gustavo Holstein, aseguró que si su ex pareja y madre de dos de sus hijos “queda en libertad, lo único que va a querer hacer es salir para matarla (a su actual mujer)”.

El hombre contó al canal América TV que se separó de la ahora detenida Geraldine Martínez (37) en 2012, en ese momento en “buenos términos”, aunque esa situación cambió cuando alrededor de un año después inició una relación con Zurita, con quien tiene una hija de cuatro años. Holstein explicó que cuando la relación comenzó a estar mal, su ex mujer realizó “falsas denuncias” y “logró” que le “sacaran a sus hijos”. Al ser consultado sobre la personalidad de Martínez, el CEO de Orbital dijo que “tenía una marcada bipolaridad” y que “cuando arrancaba era imparable, peor cuando tomaba alcohol”.

Holstein contó que tras el ataque cometido contra Zurita, lo llamaron dos novios de su ex, quienes le relataron episodios de violencia que también sufrieron, a uno de los cuales le “rompió con un bate” una moto Harley Davidson que había quedado en su cochera cuando se separaron tras una relación de un mes. “Tenemos miedo”, agregó Holstein, quien consideró que su ex ya hizo de “todo” contra ellos.

Por su parte, Zurita recordó antes de entrar a los tribunales que realizó “diez denuncias por amenazas” previas al episodio del sábado y que aunque tenía un botón antipánico “no sirvió de nada”. Tras describir todo lo sucedido como “una película de terror”, la conductora televisiva volvió a relatar el momento en el que la acusada entró armada a su casa del barrio privado “Casco Leloir”, adonde estaba con su pequeña hija, y amenazó con matarlas a ambas, aunque logró escapar con la niña por un ventanal.

“Ahora mi hija me dice que a esa señora el doctor le dé una pastilla así se vuelve buena”, contó Zurita entre lágrimas, tras lo cual expresó: “Imagínate cuando mi hija se entere de que la que nos vino a matar es la madre de sus hermanos”. Finalmente, la periodista dijo que iba a pedirle al juez que no la deje libre: “Si esa mujer sale me voy a tener que ir del país”, manifestó. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 19.30, cuando Zurita, periodista de Canal 26, se encontraba junto a su hija en la casa del barrio situado en Del Falcón 1025, de Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano.

Según las fuentes, en esas circunstancias, Martínez ingresó al barrio tras romper el cerco perimetral con una pinza tipo alicate y se dirigió a la casa de Zurita, en la que anteriormente ella había residido con Holstein. La periodista aseguró a Télam que ella se encontraba en la cama junto a su hija cuando escuchó el ruido de llaves por el pasillo de ingreso de su casa y voces de una mujer. “Apareció con un buzo con capucha y lleno de sangre, tenía una navaja y un cuchillo, me mostró el cuchillo y empezamos a forcejear, y me dijo ´te voy a matar adelante de tu hija para que vea cómo te mato y después la voy a matar a ella´”.

Luego, según Zurita, en un descuido logró huir con la niña por un ventanal y pedir auxilio, mientras que la acusada fue apresada cuando, haciéndose pasar por ella y a bordo de su Jeep Renegade color blanco del que se apoderó, intentó huir del barrio. La detenida quedó a disposición del fiscal Roberto Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Ituzaingó, quien le imputó los delitos de “tentativa de homicidio, robo agravado por el uso de arma y hurto calificado automotor”.

El abogado de la detenida, Mariano Lizardo, abogado de Martínez, señaló a Télam que su defendida reconoció haberse dirigido sola hasta la casa de Zurita y que llevaba una trincheta, descartó un forcejeo con la periodista y aseguró que ella “estaba bajo los efectos de un brote psicótico por la ingesta de pastillas y alcohol sumado al estrés de la cuarentena”. Tras la indagatoria, Martínez quedó formalmente detenida por orden del juez de Garantías 5 de Morón, Jorge Rodríguez.