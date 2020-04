En Gales consideran improbables los partidos de julio ante los All Blacks

En Gales consideran improbable que el seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, actual tricampeón mundial, pueda recibir en julio próximo al combinado de ese país británco en los encuentros acordados por ambas federaciones, debido a la pandemia de coronaviurs.

Los All Blacks deberían recibir a los galeses el 4 de julio en Auckland y el 11 en Wellington, pero esa gira se tornó incierta según lo adelantó el entrenador del equipo británico, Wayne Pivac. “Parece poco probable, y a medida que pasa cada día y cada semana, la posibilidad de viajar a Nueva Zelanda se aleja” indicó el neozelandés Pivac. El impedimento surgiría porque Gales tuvo cinco jugadores positivos de Covid-19 (no se informó sus nombres) aunque pese a ello todavía no se dio por cancelada la gira que debe iniciarse el 27 de junio jugando ante Japón en Tokio, indico el sitio Newshub.

“Será difícil viajar pero hasta que se cancele o se posponga, tenemos que prepararnos como si fuera a concretarse la gira y eso es ciertamente lo que estamos haciendo”, dijo el entrenador del equipo británico que fue semifinalista en el último Mundial de Japón 2019 cayendo ante el campeón Sudáfrica. “Hemos sido muy afortunados de que nadie haya estado gravemente enfermo con el virus” dijo Pivac, de 58 años. Gales estaba anteúltimo en el Seis Naciones 2020 que se canceló tras la cuarta fecha, en la cual cayó ante Inglaterra, vigente subcampeón mundial, por 33-30 en Londres el pasado 7 de marzo.