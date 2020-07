Empresarios acompañan el proyecto del gobierno para una ley de reactivación del turismo

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) acompañará el proyecto de ley del Gobierno para la reactivación del sector, anunció hoy su presidente, Gustavo Hani, quien dijo que con esa iniciativa "vamos por buen camino".

El directivo se refirió al proyecto de ley del Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, elaborado por el Ministerio de Turismo y Deportes, que ingresó por la Cámara de Diputados presentado por el Frente de Todos. Hani, en diálogo con Télam, destacó el artículo por el cual las agencias recibirán bonos adelantados del 50% de las ventas a futuro. “Eso es algo que vemos como muy alentador para el reinicio, algo que nos da un horizonte hacia adelante, de poder reactivar la industria; es algo que nos pone contentos”, dijo.

“A la par -siguió- venimos trabajando otro tipo de medidas, económicas y de funcionamiento del sector, junto con el Ministerio, pero todo lo que sea proyectos de reactivación a futuro, y más algo tan ambicioso, con tantos miles de millones de pesos para reactivar el sector, nos parece fantástico”. Respecto de consultas o participación previa del sector que representa en la redacción del proyecto, aclaró que “es una iniciativa del Ministerio de Turismo, que nosotros la vimos y ahora estamos planteando algunos medidas para el funcionamiento en las agencias, pero la idea la vamos a acompañar”.

“Todo lo que sea medidas para reactivar nuestro sector, más allá de las que estamos pidiendo para tratar de salvarlo en la actualidad, nos viene muy bien”, enfatizó Hani. Consultado sobre la forma en que se atenderá el tema de los viajes cancelados a raíz del coronavirus, algo que puso en aprietos a muchas agencias, respondió que es algo en lo que están “trabajando muy bien”.

“Le planteamos al Ministerio algunos cambios que consideramos que eran necesarios para las agencias, porque el tema de cancelaciones es una gran preocupación, pero vamos por buen camino con los cambios que pedimos y estamos trabajando letra a letra, minuto a minuto, con el equipo del ministro y con el ministro mismo”. El presidente de Faevyt puntualizó su confianza en que van “a llegar a un buen puerto y que será un artículo que beneficie tanto al consumidor como que proteja a la agencia también”.

“Vamos por el buen camino para que salga una ley que realmente proteja, salve al sector, que es la idea de todos y que también nos sirva para en el futuro tener un horizonte claro de que el turismo va a ser uno de los grandes motores de reactivación del país”, apuntó. Sobre las críticas de otros sectores del turismo por que se tratará de una ley de auxilio y no de emergencia, sostuvo que “son posiciones de cada uno”. “A mi, que diga emergencia o auxilio, el titulo me da lo mismo, a mi lo que me importa es que lo que tenga en su interior sirva para salvar a las agencias y que sirva para el día después del sector”, completó.