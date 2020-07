El SEOM pide que el gobierno entregue los elementos de bioseguridad necesarios para seguir trabajando

Sebastián López, secretario adjunto del Seom Jujuy, en diálogo con “Los Impuntuales” por Ahora FM 107.3, expresó que ya realizaron diversas gestiones ante el COE provincial para pedir que se cuide la vida de los trabajadores a través de la provisión de los elementos de seguridad necesarios para desarrollar su labor diaria.

López comentó que “desde el sindicato hemos registrado que en las distintas localidades de la provincia llegan pausadamente los elementos de bioseguridad, es decir que un día los trabajadores pueden ir y encontrarse con todos los elementos y al día siguiente no encontrar ninguno, esta discontinuidad provoca preocupación en nuestros compañeros, porque en definitiva el coronavirus no trabaja un día sí y un día no, está dando vuelta todos los días, las 24 horas y nosotros lo que esperamos es que los trabajadores municipales de toda la provincia tengan los elementos de bioseguridad disponibles siempre”.

El secretario a su vez destacó que “los servicios esenciales en los municipios trabajaron desde el primer día de la cuarentena, por lo cual nosotros también consideramos que tiene que haber un reconocimiento para ellos”. Siguiendo con esta línea, afirmó que “en la primera etapa, que empezó en marzo, hemos llegado a contabilizar 5 mil trabajadores municipales que continuaron prestando servicio de forma normal, es por eso que decimos que los trabajadores municipales de Jujuy somos parte de la solución y no queremos ser parte del problema. Por tal motivo exigimos a los municipios o al gobierno provincial que se hagan cargo de la salud de nuestros compañeros”.

“Uno entiende que la situación es algo excepcional, pero lo que uno pretende es que al menos el accionar de los intendentes esté siempre enfocado en cuidar la vida de los trabajadores. Es realmente indispensable que se cuide a los compañeros que nos limpian la ciudad, controlan el tránsito, que controlan los precios de los alimentos que consumimos, que trabajan en los cementerios, y hay un sin fin de actividades que estamos haciendo los municipales. Si les llegara a pasar algo nos veremos obligados a parar todo el servicio. Es por esto que los intendentes deben tomar conciencia y velar por el personal que sale día a día y pone todo para que la ciudad esté en condiciones”, señaló el dirigente gremial.

Para finalizar, López aclaró que “la idea es que el gobierno se haga realmente cargo y nos dé los elementos de bioseguridad, que reconozca la labor de los trabajadores” y recalcó que “ no queremos llegar a tomar ningún tipo de medidas de fuerza pero si realmente nos vemos empujados a tener que hacerlo, lo vamos hacer”.