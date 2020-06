El paraje Las Horquetas reabrió la atención a viajeros con su dueña recuperada de coronavirus

El paraje Las Horquetas, a 80 kilómetros de Río Gallegos sobre la Ruta provincial 5 camino a El Calafate, reabrió en los últimos días, tras casi dos meses de clausura, al flexibilizarse el aislamiento y su dueña, la primera paciente confirmada con coronavirus en la capital de Santa Cruz, dio testimonio de su recuperación.

“Abrimos el paraje por las nuevas actividades habilitadas por la provincia, aunque el restaurante todavía no, sino la confitería que la gente generalmente pasa a buscar agua caliente o toma un cafecito en esta época, o compra alfajores o yerba del almacén”, dijo a Télam Isolda Benitez, dueña del paraje con su esposo Vicente Bull. Según indicó, desde el 26 de mayo, de acuerdo a los protocolos de salud “la confitería está a cargo de Marta, que está con nosotros hace muchos años, otro muchacho, y mi marido que va y viene”.

“Aunque en realidad no pasa nadie, no hay nada de trabajo, porque no hay movimiento de gente”, dijo la mujer de 62 años. Las Horquetas tienen alojamiento para 15 personas en 7 habitaciones, restaurante con capacidad para unas 90 personas, y unas 20 parcelas de camping a la vera del río Coig. Hasta la pandemia indicó que tenían “mucho movimiento, muchos clientes de Río Turbio, algunos de El Calafate, en verano la gente viene de camping o a almorzar el domingo, hay turismo de jubilados, y cuando hacen pozos en la zona, se trabaja con petroleros”.

Paciente oncológica, justamente Benitez dijo que el virus la agarró con las defensas bajas tras hospedarse en el paraje un trabajador petrolero de la empresa UGA S.A., en un cambio de turno, antes de regresar a Neuquén. Empezó “como con un resfrío” al que no prestó atención hasta que empeoró, le indicaron comunicarse con el 107 y el 2 de abril una ambulancia la buscó en el paraje y la trasladó al Hospital Regional Río Gallegos, donde quedó internada y al otro día confirmada como el primer caso con coronavirus en esta capital, al que siguieron otros tres, todos del paraje.

“No sé lo que pasó de mi vida en esos 12 días hasta que me sacaron el respirador, los médicos y enfermeras me dijeron que pasé por un momento muy difícil, yo no lo podía creer, no me entraba en la cabeza cómo había pasado todo”, relató. Benitez pudo ver a su familia, una vez en sala común, “a través de una video llamada, pero no podía levantar el celular, no tenía fuerza, era impresionante, estuve con rehabilitación y sigo con mis ejercicios”, dijo.

“Cuando salí de terapia los enfermeros me decían: – usted es una persona muy conocida. Y yo decía que sí, por mi esposo”, ajena al revuelo que produjo la confirmación del caso, por su origen en el transitado paraje. También recordó las comunicaciones gestuales con los enfermeros, mediadas por un vidrio, guantes y barbijos, cuando le confirmaron la segunda prueba negativa de Covid-19, que le permitió recibir el alta el viernes de 24 de abril. “Ese día recién pude ver a mis hijos, María Belén e Iván, y nos unimos en un abrazo muy emotivo, y recién el domingo pudo venir mi marido del campo”, dijo.

El último viernes Benitez asistió a consulta con la neumonóloga, que auscultó sus pulmones, la encontró “muy bien” y le indicó en un mes realizarse nuevas placas. “Gracias a Dios y la Virgen estoy bien, decirle a la gente que se cuide, que no tengan miedo pero que tomen todas las precauciones, hay que cuidarse mucho, pero se puede salir adelante”, concluyó.