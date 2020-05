El ministro Nicolás Trotta abrió la Tecnicatura de Periodismo Deportivo en la ex Esma

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, inauguró ayer, en la ex Esma, el ciclo lectivo 2020 de la Tecnicatura Superior Universitaria de Periodismo Deportivo en la extensión de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.

El encuentro, que se transmitió en vivo por el canal de YouTube y la web de la casa de estudios, contó con la participación del ministro Trotta, el secretario de Políticas Universitarias Jaime Perczyk, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata Fernando Tauber y la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP Andrea Varela.

Trotta al dirigirse a los alumnos y alumnas que estaban conectados vía online destacó el “orgullo” que le genera la Universidad Nacional platense y en especial recordó lo que significa dar una Tecnicatura en la Ex Esma: “un lugar que es la síntesis de la lucha y de la resistencia que logró H.I.J.O.S, a pesar de los embates de (el ex secretario de Derechos Humanos Claudio) Avruj”.

“A todos los estudiantes de esta Tecnicatura quiero desearles el mayor de los éxitos, a partir del compromiso de una Universidad que abre sus puertas para que todos ustedes cuenten con las mejores herramientas para poder desarrollarse y abrazar esa hermosa profesión como es el periodismo”, destacó.

Trotta consideró que “en este marco de incertidumbre colectiva, la inmensa mayoría sentimos que estamos transitando una oportunidad, detrás de un gobierno de la unidad de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que marca un camino para enfrentar la pandemia y defender los intereses nacionales y el desarrollo de nuestro país”.

La decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad platense, Andrea Varela, expresó que “ante la situación que estamos viviendo deseamos que este ciclo lectivo comience con mucho compromiso y solidaridad”. Destacó también que “estamos en el mismo camino de sostener un proyecto político-académico para la construcción de un país”. Recordó, con emoción, que “esta es una carrera que abrimos por primera vez en 2013 por iniciativa de H.I.J.O.S”.

También participaron el vicedecano Pablo Bilyk, la secretaría de Asuntos Académicos Ayelén Sidun, la presidenta del Centro de Estudiantes que conduce la Agrupación Rodolfo Walsh Sofía Di Benedetto y el integrante de H.I.J.O.S Capital Carlos Pisoni. Pisoni, tras recordar que en el predio de la Ex Esma donde se dictará esa Tecnicatura hacían deportes los represores, los violadores, los torturadores, expresó que “este lugar no es de H.I.J.O.S, no es de un gobierno, a este lugar Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) lo entregó al pueblo, es de todos y todas”.