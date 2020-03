El legislador Ricardo Bussi confirmó que tiene coronavirus pero actualmente “asintomático”

El legislador tucumano Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, confirmó anoche, a través de la red social Twitter, que padece coronavirus y que, desde el martes, se encuentra "asintomático".

“Volví de Brasil el 20/2. El lunes 16/3 a la noche tuve problemas gástricos. El martes 17 consulte a mi médico y me diagnosticó gastroenteritis (muy frecuente en mi …). Fui a sesión, que terminó al mediodía. A la tardecita tuve fiebre. Llamé a mi OS, y me recomendó dar aviso”, consignó el legislador en una serie de mensajes. Allí, además, consignó que, desde el martes, no sale de su casa y que el miércoles le tomaron las muestras que, finalmente, ayer le dieron “el resultado positivo”. “Estoy, desde el martes, asintomático”, aseveró el legislador de Fuerza Republicana.

La confirmación de su diagnóstico de coronavirus fue dada a conocer ayer a través de un comunicado de prensa en el que el legislador dijo que, en los últimos días, había estado en contacto “con un sinfín de personas” que habían acudido “por audiencias” a su oficina. En tanto, a raíz de su participación el martes pasado en una sesión de la Legislatura, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, ordenó la realización de controles a todos los legisladores y legisladoras que estuvieron presentes en el recinto.