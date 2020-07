El Gobierno riojano otorgará beneficios económicos a actividades no esenciales

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la puesta en marcha de una serie de beneficios económicos para las actividades no esenciales que resultaron afectadas por la cuarentena, que comprende también a sectores que todavía no tienen fecha de reapertura.

Algunas de las actividades comprendidas por la medida que todavía no volvieron a la actividad son las cervecerías, locales para fiestas, locales bailables, casinos, taxis, remises, transportes escolares, entre otros. Entre los beneficios anunciados por el gobernador están los subsidios a las facturas de energía eléctrica de los meses de junio, julio y agosto para los comercios no esenciales afectados por la cuarentena. El monto de la ayuda será de 10.000 pesos mensuales, no acumulativos de un mes para otro, precisó el gobernador anoche al realizar el anuncio.

El Gobierno provincial contempló con anterioridad para estos comercios no esenciales un plan de refinanciación para el pago de las facturas de luz de los meses de marzo, abril y mayo, cuyos intereses estarán a cargo de la firma estatal Edelar. Otro de los beneficios consistió en la aplicación del programa denominado “Te Súper Banco para Bares y Restaurantes”, que consiste en un acuerdo entre el Gobierno provincial y el banco local para sostener a estas actividades con descuentos en los precios de hasta 30%.

Quintela dijo que “la promoción consiste en una devolución de hasta el 30% en las compras con tarjeta de débito y la solo bajo la modalidad de delivery de bebidas y comidas para llevar, con un tope de reintegro de 1.500 pesos por mes”. El gobernador de La Rioja también señaló que “además ayudaremos a otros sectores que fueron afectados por la crisis sanitaria y la cuarentena por la pandemia. La semana pasada escuchamos demandas de choferes de taxis y remises y de empresas de transporte”.

“Además nos reunimos con propietarios de transportes escolares, con academias de danzas, con emprendedores de sonido, con cantineros de establecimientos escolares cuya única fuente de ingreso es producto de las escuelas, que se vieron paralizadas. Nos prometimos a apoyarlos y asistirlos”, resaltó el mandatario riojano.