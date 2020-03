El delantero Leandro Fernández a punto de quedar libre de Independiente

El delantero Leandro Miguel Fernández está a punto de quedar libre de Independiente al vencer su contrato en junio próximo, debido a que su representante, Cristian Bragarnik, solicitó una suma muy importante para la renovación que los dirigentes no están dispuestos a abonar.

No trascendió el monto exacto solicitado por quien representa al ex goleador de Defensa y Justicia y Godoy Cruz, entre otros, aunque si se supo que es una cifra muy elevada, más teniendo en cuenta que los que conducen a la institución, en enero de 2019 no abonaron la deuda que mantenían con el jugador para que éste renovara su vínculo antes de ser cedido a préstamo a Vélez Sarsfield.

En ese momento, el técnico del equipo era Ariel Holan, que no lo tenía en cuenta al santafesino, de 29 años, por lo que igual fue a préstamo por un año al club de Liniers y regresó en enero pasado al equipo de Avellaneda. Sobre este inconveniente, el flamante manager, Jorge Burruchaga, indicó que “no puede volver a pasar que un jugador regrese de un préstamo y le queden sólo seis meses de contrato. Fue un error grave”.

A la vez ‘Burru’, en declaraciones para Muy Independiente Radio, comentó que de “todos modos se está charlando con su representante. Incluso antes de que yo arribe al club. La idea es llegar a un arreglo entre las dos partes”, algo que desde la dirigencia se estima como poco probable.

Por otra parte, al inicio de su nuevo cargo, el ex volante y técnico de Independiente refirió que está “apuntando primero al plantel profesional. Por eso me reuní con Francisco Rivas -gerente de fútbol- y Miguel Pelorosso -gerente general- para nutrirme de información necesaria que pedí el primer día. Vimos caso por caso los contratos, sus finalizaciones y, cuando llegue el momento, será materia de análisis con el técnico, Lucas Pusineri”, concluyó Burruchaga.