El cuidado de pacientes con diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica, no trasmisible que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza de manera eficaz por lo que aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Cuando este ocurre, los órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, pueden sufrir severos daños.

También en estos momentos, es fundamental que se atienda a los controles de cada caso. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales son padecimientos de larga duración que comparten los mismos factores de riesgo. Las estimaciones, señalan que esta patología afecta a un 9% o 10% de la población en Jujuy mientras se ha convertido en problemática mundial relacionada con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física.

Los chequeos adecuados, el tratamiento correspondiente y los hábitos saludables son las herramientas para evitar las complicaciones de la diabetes que pueden derivar en problemas oftalmológicos, cardíacos o dermatológicos, por ejemplo. Tal como se indica en general, resulta primordial el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento físico así como atender cualquier tipo de síntoma y cumplir con el seguimiento diabetológico. Además, los pacientes deberán dirigirse a los centros sanitarios para recibir la vacuna antigripal.

En ese sentido, la Coordinadora del Área de Enfermedades No Transmisibles (ENT), Cecilia Sanagua, explicó que “el control diario así como cumplir con el tratamiento indicado para cada caso es fundamental en esos momentos para prevenir hipoglucemia o hiperglucemia. Del mismo modo, se recomienda mantener una correcta hidratación y ante la aparición de fiebre, pautas de alarma o descompensaciones agudas como infecciones de pie activa, se debe realizar la inmediata consulta”.

Además, recordó que “el Programa Provincial de Diabetes resolvió desde el pasado mes de marzo, extender a dos meses el plazo de vigencia de la Ficha de Registro Médico Anual (FRMA) que se encuentre vencida. Igualmente, los médicos prescriptores deberán realizar en la consulta los controles mínimos necesarios volcándolos a la ficha anual o el seguimiento ahora en forma cuatrimestral”.

Por consultas e informes, dirigirse vía telefónica al 0800 -888 -4767 ó 0800 – 777- 7711; también con mensaje de texto para recibir información al 0388 – 528 – 5228 y sumando Nombre y Apellido, DNI, fecha de nacimiento y número celular. Otras posibilidades son el servicio de Salud Digital a través del sitio http://salud.jujuy.gob. ar/asistenciavirtual/ o por correo electrónico a programadiabetesfrcv@gmail.com