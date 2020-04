El COE brindó el informe diario sobre la situación de la pandemía en la provincia

El Comité Operativo de Emergencias -Coronavitus (COE) precisó que no existente casos nuevos ni sospechosos por el Covid-19. Además se mencionaron los distintos trabajos de prevención para luchar contra la pandemia.

Informe epidemiológico.

Desde el inicio fueron evaluadas 64 personas que eran casos sospechosos y fueron descartados 59 y no existe casos nuevos de coronavirus en las 24 horas. Hay cinco casos acumulados hasta la fecha, tres están recuperados y dos continúan en estudios. No hay tampoco casos sospechosos en estudio. Tenemos en vigilancia 1.320 personas que están en cuarentena estricta. 722 personas ya terminaron su observación y vigilancia.

Operativo en bancos.

Hoy martes continúa el pago a pensionados y jubilados menores de $ 17.859 cuyos DNI finalicen en 2. Por otro lado también la apertura de bancos es para los activos deben hacer algún trámite como: renovación de plazo fijo, préstamos, etc. Solo deben concurrir aquellos activos que hayan solicitado turno vía web (Banco Macro y Nación) o telefónica (0800 del Banco Santiago del Estero). Cada banco tiene un cupo de 400 turnos por día.

Si no tuvieron el turno no deben presentarse al banco porque no serán atendidos. El horario de atención es de 8 a 15 horas. Y sólo a las 7 horas se permite hacer fila. Se recuerda cumplir con el distanciamiento físico, usar barbijo y lavarse las manos con agua y jabón. Personas en cuarentena en distintos establecimientos.

En conjunto con los distintos municipios de San Pedro, La Esperanza, Humahuaca y Tilcara que colaboran con el ministerio de desarrollo humano se brinda alimento y contención a las 950 personas que están cumpliendo con la cuarentena. De acuerdo a la disponibilidad de test se irán realizando a cada uno de los hospedados.