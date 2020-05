El Club Malvinas en busca de generar ingresos propios

Roberto Díaz, dirigente a cargo de las relaciones institucionales del Club Malvinas, habló con Ahora Fm acerca de la situación que está atravesando el club y la liga jujeña de futbol debido a la pandemia.

El dirigente declaró que, si bien desde el COE todavía no se permiten ese tipo de actividades deportivas, “la Liga Jujeña de Fútbol dio la posibilidad de armar protocolos de entrenamiento en espacios cerrados” añadió que, acompañado de otros club, “se logró armar borradores para empezar a evaluar cómo sería un proceso de entrenamiento” dado que la situación del fútbol argentino no se normalizará hasta fin de año, por lo menos. También resaltó que “la idea con la presentación de este protocolo es volver a la actividad física, que es un factor importante para poder volver a la actividad de manera oficial y no encontrarse con dificultades a la hora de regresar a la normalidad”.

En la comunicación, Díaz recalcó que, “a pesar del acompañamiento tanto a nivel nacional como provincial, es difícil para los clubes de barrio poder mantener la estructura requerida para poder llevar el día a día”, manifestando que desde la entidad “empezamos un proceso para poder generar sus propios ingresos y no tener solamente la dependencia estatal, que es fundamental” y añadió que “es un desafío de empezar a innovar para poder encontrar las maneras de poder cubrir y garantizar varios gastos”.

Finalmente, consultado por el torneo que está realizando el diario digital “La Liga Jujuy” en redes sociales con todos los clubes de la Liga Jujeña de fútbol, destacó el sentido de pertenencia que mantienen los asociados del club y los vecinos del barrio, el cual los está llevando a avanzar a las instancias finales.