“El canto lírico es tan popular como el folklore, está hecho para la gente y no solo para un sector”

La cantante reveló su anhelo de una “Universidad de Bellas Artes” para que los jujeños tengan esa opción en la provincia.

En una nueva emisión ,” Tres de Tarde” por Ahora FM 1007.3, entrevistó a la soprano jujeña Maria Padilla, una joven de 23 años que ya tiene gran trayectoria en la música.

-¿Hace cuánto te dedicas a la música?

Desde muy pequeña mostré interés por la música, sobre todo por el canto. Empecé estudiando muchos instrumentos. Ingrese a la formación temprana de la música haciendo violín, luego me quede con el canto que era lo que más amaba. A los 11, 12 años empecé a estudiar, por primera vez tener a una profesora, que fue Chichi Espinoza, en la escuela de música, y bueno con ella empezó todo. Ya comencé a estudiar y a mostrarme públicamente, a los 14, era alumna de la profesora Susana Poma en ese tiempo.

–Hoy, sos soprano, llegaste al registro más alto, en cuanto a calidad vocal…

Claro, en realidad todas las personas tenemos un registro y cualquier persona puede cantar. Todos estamos dentro de un registro. La mujer es él, soprano ; Meso, que es un poquito más difícil, y contra alto, que sí ya debe haber unas cuantas, en el mundo; pero eso ya es según el tipo de voz. Los hombres pueden ser tenores, el equivalente masculino a soprano; barítonos y bajos.

– ¿Desde tu mirada, cómo está Jujuy en comparación a otras provincias?

Yo creo que ahora empezó a mejorar muchísimo. Hace unos años prácticamente no se hablaba de canto y muy poco de la música clásica o de cualquiera que estuviera fuera del repertorio popular. Yo creo que en este último tiempo comenzó a surgir mucho, tuvo éxito la música instrumental, las orquestas. Me di cuenta que le dieron mucha importancia al baile y, de a poco, también al canto.

En el norte hubo una gran movida. Si bien eso no fue tanto en Jujuy, igual tuvo su impacto. Somos muchos los estudiantes de canto lirico que, si bien nos tenemos que formar en otros lugares del país, varios recibimos mucha ayuda de los maestros, especialmente de Buenos Aires. Yo soy alumna del maestro Luciano Garay. Él hizo una movida tremenda, en cuanto al canto lirico, que afectó el NOA. Ofrecía clases, cursos, trayendo a otros maestros.

Aquí, en Jujuy, por ejemplo, está Cesar Agostini, Juan Galán, Lorena Caqui. Entonces, yo creo que de a poco surgirán cada vez más, porque considero que el canto lirico es tan popular como el folklore, está hecho para la gente y no solo para un sector. Seguramente hay muchos chicos que se quieren dedicar a esto, que tienen voces maravillosas, talentos increíbles y que no tienen la posibilidad, pero de apoco se les va a poder ir dando.

-En Jujuy, últimamente, se estuvo dando espacio a las artes musicales, como las actividades corales, muchos coros comenzaron a surgir, como también a los artistas independientes y al canto lirico ¿Que significaría para un futuro en la provincia?

Yo creo, que la gente tiene prejuicios con respecto a esta música, en general. Quizás no es porque no les guste, sino porque no conoce. Cuando se les muestra, ahí pueden decidir si realmente no les gusta o cambian de opinión. Lo bueno es que hubo, si bien no son operas pero son actividades corales y se acercó mucho a la gente.

Con mis compañeras, muchos espectáculos de los que hicimos fueron gratuitos, para que las personas puedan acercarse poco a poco, y tal vez en un futuro haya escuelas en Jujuy. Eso sería muy bueno, para que puedan estudiar aquí y no tengan que irse a otras provincias; que haya maestros que los preparen para cantar opera, para dirigir una orquesta o un coro. Una buena formación musical para la música académica y también en lo popular y armar algo importarte con respecto a la música, que la gente si se quiere dedicar a eso que se anime, que tenga un amplio campo para elegir.

-¿Vos decís, entonces, que estaría bueno una “universidad de bellas artes” no?

Sí, Totalmente

– Eso sería un planteamiento que abarcaría lo musical, lo teatral; porque el cantante también tiene un poco de teatralidad…

Si, por supuesto, todo eso está dentro de nuestra formación. El cantante, sobre todo el de ópera, hace teatro. Así que sería importante y maravilloso que en el futuro se unan todas estas artes que en realidad siempre están juntas; no hay ningún arte que este separado de las otras. Sería maravilloso poder darle eso a la gente y tener esa opción en su provincia ¡que orgullo seria!

-Ahora, con el tema de la cuarentena, ¿Cómo te matenés en contacto con la gente?

Lo hago por medio de videos. Yo soy becaria de Salta Lírica, y si bien me sigo preparando con mis maestros virtualmente, lo complicado de hacer un vivo es tener los elementos para hacerlo; ya que, si no se tiene una buena conexión, un buen celular o un buen micrófono, se complica un poco. De todas maneras, con mis compañeros empezamos a incursionar y desarrollar el tema de los videos. Es otro escenario, porque es preparar una obra y trabajarla para presentársela a la gente. Empezamos haciendo videos en la página de Salta Lirica, y por aparte cada uno también prepara su propio repertorio para subirla. Lleva un trabajo aprender a editar videos, con la voz y la música porque si bien nuestras voces no la trabajamos con las computadoras, tenemos que aprender a unirlas con la pista y exportarlos ¡Es un trabajo intenso! Y da un lindo resultado por lo que a la gente le gusta. Asique de esta manera es como llevo adelante mi carrera en estos tiempos

– ¿Tenes algún referente nacional, mundial? ¿Cómo te ves el día de mañana? ¿Tenes algún sueño?

En lo nacional mi referente es mi maestro Luciano Garay; no solamente como artista, que aparte de cantar en el teatro Colon y estar en un montón de escenarios del mundo, lo admiro como persona. A nivel internacional, hay muchos artistas que me marcaron mucho; por su trayectoria Elizabeth Vascos o Mírela Freni. Realmente hay un montón que tienen algo en particular que me ayudan a crecer. Respecto al futuro, no tengo metas a largo plazo, pero mi mayor anhelo es poder vivir de esto, que sea mi trabajo porque lo es y me capacite mucho para esto.