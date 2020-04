El argentino Pichot le pide ayuda a Nueva Zelanda para ser presidente de la WR

El ex capitán del seleccionado argentino de rugby Agustín Pichot, candidato a la presidencia de la World Rugb (WR), le solicitó apoyo a Nueve Zelanda para consolidar sus aspiraciones para llegar al cargo, según señala hoy la prensa oceánica.

“Prometo un juego más global del que propone el actual presidente Bill Beaumont y creo que la perspectiva es sombría si no hay un cambio”, le dijo Pichot al sitio Newshub de Nueva Zelanda. El ex medio scrum argentino, actual vicepresidente de la WR, desea hacer crecer el juego y que ello beneficie al resto de los países y no solo a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, Italia y Japón.

“Tienes dos grupos diferentes, uno está establecido con la élite del juego y luego tienes una brecha masiva con las naciones emergentes, tenemos que cerrar esa brecha” dijo el argentino. Pichot tomó la decisión de presentarse a las elecciones por la presidencia de World Rugby, que se llevarán a cabo el próximo 26 de abril y tendrá como oposición al inglés Beaumont, actual titular del ente que rige el rugby mundial. Son 51 los votos de la elección, se gana consiguiendo 26 o más, y el ex jugador del CASI tendría el apoyo del hemisferio sur y de varios países emergentes.

En tanto Beaumont tendría los de Europa y posiblemente los de Japón, que fue tentada para sumarse al 6 Naciones y que a partir del 2021 su franquicia, Sunwolves, no jugará más el Super Rugby. La elección se definirá con los votos de algunos países emergentes y sobre todo lo que hagan Estados Unidos y Canadá y América del Norte.

El valor de los votos será el siguiente:

+ Seleccionados del 6 Naciones (Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Francia e Italia) tres votos cada uno.

+ Seleccionados del Rugby Championship (Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Argentina) tres votos cada uno.

+ Por continente (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Oceanía y África): 2 votos cada uno

+ Japón: dos votos

+ Emergentes: Estados Unidos, Canadá, Rumania, Fiji, Samoa, Georgia y Uruguay un voto.: 1 voto.