“El adulto mayor puede entender, comprender y decidir sobre lo que desea de su vida”

Así lo expresó en entrevista con “Viejos son los Trapos” por Ahora FM 107.3, Marcela Rosario Calvó, licenciada en Psicología, diplomada en Geriatría y Gerontonlogía al hablar acerca de la depresión en los adultos mayores.

La psicóloga especificó las causas de la depresión, y comentó que se incrementaron las consultas motivadas por el sentimiento de soledad. También recalcó que las familias deben observar aún más al adulto mayor, en el contexto actual, para determinar si sufre depresión. Asimismo resaltó la importancia de la motivación, organización, el desarrollo de diferentes actividades y la contención familiar para prevenir esa enfermedad.

– En este tiempo de pandemia que estamos pasando en todo el mundo queríamos saber ¿Qué es la salud mental?

Cuando hablamos de salud hablamos de un bienestar en la mente, en el cuerpo y en el espíritu haciendo una conjunción de todas estas áreas nosotros podemos hablar de salud. Esta pandemia a todo el mundo sorprendió y ante esta sorpresa tuvimos que adaptarnos a este nuevo modo de vivir el cual nos trae un trabajito, empezar a pensar cómo me puedo adaptar de la mejor manera a esto que se me presenta.

– ¿Qué es la depresión?

La depresión es un cuadro patológico qué se caracteriza por la tristeza, la angustia y tiene diferentes síntomas como las personas con insomnio, cambios de conducta e irritabilidad y que en realidad se debe tomar en un tiempo, no es que hoy estoy medio triste y ya estoy deprimida, en realidad la tristeza se prolonga por varias semanas entonces uno puede darse cuenta de que está en un cuadro depresivo. Para ser más objetivo, no se da cuenta el paciente sino que se dan cuenta las personas que rodean a quien la padece, por lo tanto quienes consultan en general son los familiares los que están al lado porque la ven muy triste, por ejemplo cuando una mujer no tiene ganas de arreglarse, no quiere comer, no duerme, también causan depresión momentos o conductas de mucha enojo y cuando alguien le quiere dar cuenta a esa persona puede ser que diga que se siente triste y angustiada, todo está mal para mí, el mundo no cambia, la culpa la tienen todos los demás y recién pueda acceder luego de varias charlas a tratamiento. Cuando es una depresión se trabaja interdisciplinariamente con psicólogos, psiquiatras, y la familia que también se ve involucrada en esta patología.

– ¿Qué hacer ante tal situación en relación al caso de un adulto mayor?

Justamente hay ciertos mitos con respecto a lo que le pasa al adulto mayor cuando esta triste y todos dicen está depresivo, en realidad, por supuesto que hay adultos mayores que entran en depresión pero no todos. Muchas veces se encuentra desmotivado y para eso todos tenemos que trabajar para que pueda sentirse más a gusto con su situación actual y derribar muchos mitos y prejuicios que tenemos al respecto. Se debe trabajar mucho con la familia porque a veces no se dan cuenta de la depresión en la que se encuentra porque tuvo conductas de aislamiento y cuando los familiares dicen que siempre fue así es porque no le están dando la atención necesaria. Se produce un cambio cuando hubo una conducta que alteró a toda la familia, por ejemplo, se enojó, se puso mal o está llorando todo el tiempo o no duerme de noche y recién ahí es cuando toman conciencia de lo que le está pasando al adulto mayor.

P- ¿Hay tratamiento para la depresión?

Hay tratamientos psicoterapéuticos que los brindan los psicólogos. También trabajan interdisciplinariamente junto con un psiquiatra quien evalúa la situación, puede prescribir alguna medicación para poder ayudar a esa persona y también se trabaja mucho con lo que es la familia porque forma un rol muy importante.

P- ¿Hay muchas consultas acerca de esta patología?

En este tiempo de pandemia hubo muchas consultas acerca del sentimiento de la soledad que tiene el adulto mayor. En realidad ya tienen un sentimiento de aislamiento propio que ya venimos con la sociedad y con esto de la pandemia es como que agudizó ese estado de aislamiento y sentimiento de soledad. Cuando entran en terapia, la familia y amigos ya tienen el conocimiento. Muchos adultos han consultado y se estuvo armando diferentes estrategias para poder colaborar, lo que les pedimos es que apelen a su experiencia la cual es sumamente importante y han pasado situaciones en las que han podido salir de las crisis. Esta pandemia también tiene un término, pero todos tenemos que ser muy pacientes con la situación.

P-¿Cómo prevenimos la depresión?

En realidad, cuando hay una estructura de la persona generalmente hay ciertas circunstancias de la vida que provocan la depresión, pero lo que podemos hacer es siempre estar motivados, organizados y tener diferentes actividades y estar contenidos afectivamente porque hay muchas cosas que se pueden resolver. Porque todas las personas que tienen afecto, cualquier conflicto de la vida lo saben sobrellevar.

P- ¿Que opina acerca de los medios que categorizan a los adultos mayores como la población vulnerable?

Cuando hablamos de que el adulto mayor es una franja vulnerable porque en la etapa de la vejez hay muchas circunstancias donde no tenemos las mismas fuerzas, no tenemos los mismos intereses que llevan a los jóvenes y adultos a muchas más probabilidades de hacer cosas sobre todo el poder trabajar. Las veces que puedo hablar con los adultos mayores llegamos a tener diferentes capacidades y habilidades. El hecho de haber pasado por varias experiencias, por ahí preferimos callar y justamente hablamos que tenemos que emponderarlos porque no es que hayan dejado de trabajar o porque tenga más años o porque de pronto no tienen el mismo dinamismo y carecen de todos los derechos que tenemos tanto adultos mayores como niños y jóvenes. Nosotros los más jóvenes y los adultos tenemos que saber que tienen esos derechos y sobre todo el adulto mayor el cual debe ejercer y demandar sus derechos con sus respectivas obligaciones.

El pilar fundamental es la familia los amigos y las instituciones, todos somos seres sociales y necesitamos de los vínculos y por ello los familiares son muy importantes. Todos nosotros incluidos los adultos mayores porque a veces se los considera como si fueran otras personas y no, son igual que todas sólo que tienen más arrugas, más canas y un poquito de lentitud al caminar, pero después todos tenemos los mismos derechos a decir lo que queremos y a decidir sobre nuestras vidas.

Hay que tratar de despejar algunos prejuicios como por ejemplo; que el adulto mayor ya no decide, no sabe de qué se trata por eso deciden los hijos y no es así; el adulto mayor puede entender comprender y poder decidir sobre lo que desea de su vida lo que desea hacer con su dinero, lo que decida hacer con sus amistades. Entonces hay que entender que cuando uno está con una persona que tiene mucha experiencia que tiene el mismo valor que yo tengo, los años se dejan de lado y estamos hablando con una persona que tiene las mismas energías que yo. A veces uno en el trato diario con adultos mayores se encuentra que realmente tienen un dinamismo y una energía, unas ganas de vivir que son envidiables porque en el trajín diario de todos los días de las actividades de la casa deja de lado situaciones o valores tan importantes que luego se pregunta qué pasó y nosotros podemos aprender muchísimo de los adultos mayores. Pueden decidir muy bien lo que quieren hacer si quieren estar solos o acompañados con quien quieran estar.