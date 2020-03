Dybala dio positivo de coronavirus y es el tercer futbolista argentino contagiado

El futbolista del seleccionado argentino y la Juventus de Italia Paulo Dybala confirmó hoy que arrojó resultado positivo en un test de coronavirus al que se sometió junto con su novia Oriana Sabatini, que también se encuentra infectada.

“Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana Sabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos”, escribió el ex atacante de Instituto de Córdoba en su cuenta de Twiiter, que tiene 1,9 millones de seguidores. De esta manera, Dybala se transformó en el tercer jugador de la Juventus en contraer el virus ya que antes dieron positivo el defensor Daniele Rugani (11 de marzo) y posteriormente el mediocampista francés Blaise Matuidi (17 de marzo).

El cordobés Dybala también resultó el tercer futbolista argentino infectado de coronavirus tras la comunicación que hicieron los defensores Germán Pezzella, de Fiorentina de Italia, y Ezequiel Garay, de Valencia, de España. En el mundo global del deporte, ya son son cinco los deportistas “albicelestes” que contrajeron la enfermedad, pues también se habían sumado el basquetbolista Facundo Corvalán -aislado en el Hospital Abraham Félix Piñeyro de Junín, Buenos Aires- y el ciclista Maximiliano Richeze, que se contagió en Emiratos Árabes Unidos.

Entre las muestras de apoyo que recibió Dybala al comunicar la noticia estuvo la cuenta oficial de su club Juventus, que le transmitió el mensaje: “Somos un equipo, Paulo”, acompañado de un emoji de “fuerza”. Dybala, de 26 años, jugó por última vez el domingo 8 de marzo cuando convirtió el segundo gol de la victoria del campeón y líder del fútbol italiano sobre Inter (2-0) en un partido de la 26ta. fecha de la Serie A, que al día siguiente fue suspendida por pandemia de coronavirus.

Otros que saludaron al jugador del seleccionado argentino fueron la actriz venezolana Catherine Fulop, madre de Oriana, el defensor Gabriel Mercado (ex River Plate), el ex tenista Juan Mónaco, el delantero brasileño Douglas Costa -compañero de plantel- y el defensor Ramiro Funes Mori de Villarreal de España.

Por su parte, la modelo y cantante Oriana Sabatini subió un video a su Instagram en el que contó: “Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio, llegue acá hace un mes y medio, y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, por las dudas prefería que lo escucharan de mi boca”.

“Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, sino no estaría haciendo este video”, cerró Sabatini. Italia es el país más afectados por la pandemia, con 53.578 afectados y el mayor número de muertes, unas 4.825, según cifras oficiales.